У Корабельному районі Миколаєва замінюють магістральну тепломережу до нового опалювального сезону

У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві триває заміна магістральної тепломережі по проспекту Корабелів. Нові труби прокладають на ділянці довжиною близько 400 метрів. Через цю мережу тепло отримують близько 70 житлових будинків, а також навчальні та медичні заклади.

Про це повідомили в Миколаївській міській раді.

Зазначається, що фахівці ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» оновлюють ділянку між тепловими камерами — це близько 400 метрів трубопроводу діаметром 530 міліметрів. Використовують сучасні попередньо ізольовані труби, термін експлуатації яких становить до 49 років.

«Ця мережа забезпечує теплом близько 70 житлових будинків, а також школи, дитячий садок і медичні заклади», — наголосив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада

За його словами, роботи тривають і в інших районах міста. На вулиці Космонавтів уже проклали близько 600 метрів нових труб, а в мікрорайоні Намив планують замінити ще приблизно 400 метрів тепломережі.

Завершити роботи на проспекті Корабелів планують орієнтовно за три тижні.

«Загалом у 2026 році підприємство має намір оновити близько 10 кілометрів теплових мереж», — додали у міській раді.

Матеріали для проведення робіт підприємству надала міжнародна організація UNOPS, за фінансування уряду Данії. Монтажні роботи виконують фахівці «Миколаївоблтеплоенерго».

У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада У Миколаєві замінюють магістральну тепломережу. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що у сквері Вітовському у Корабельному районі Миколаєва відновили роботу системи автоматичного поливу. «Миколаївські парки» заявили, що завершили повний комплекс робіт і тепер територія знову отримує регулярне зрошення.

Раніше повідомлялося, що управління ООН з обслуговування проєктів (ЮНОПС) провело понад 70 тендерів на закупівлю товарів та послуг для Миколаївської області. Їх загальна вартість — 35 мільйонів доларів.