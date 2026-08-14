Жителя Нової Одеси затримали за підозрою в отримані ₴24 тис. хабаря за іспит на водійське посвідчення

Жителя Нової Одеси затримали за підозрою в отримані 24 тис. хабаря за іспит на посвідчення водія. Фото: Нацполіція

Поліція затримала 56-річного жителя Нової Одеси на Миколаївщині. Він обіцяв наглядно знайомому домовитися з посадовцями територіального сервісного центру МВС за успішні екзамени для отримання посвідчення водія. За це він хотів отримати 24 тисячі хабаря.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

Чоловіка викрили правоохоронці під час отримання грошей. Слідчі повідомили йому про підозру за частиною 2 статті 369-2 Кримінального кодексу України — в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, та вручили клопотання про обрання йому запобіжного заходу. Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Жителя Нової Одеси затримали за підозрою в отримані 24 тис. хабаря за іспит на посвідчення водія. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, у Миколаєві затримали військового, якого підозрюють в отримані хабаря: за 16 тисяч доларів він обіцяв домовитися з керівництвом підрозділу та ВЛК, щоб чоловіка визнали непридатним до служби.

Крім того, начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.