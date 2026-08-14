В ОК «Південь» прокоментували затримання керівника Миколаївського обласного ТЦК

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура України

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Затриманого посадовця підозрюють в організації внесення недостовірних відомостей до системи «Оберіг». За версією слідства, це могло дозволяти військовозобов’язаним зніматися з розшуку.

«Позиція командування військ оперативного командування «Південь» залишається незмінною: дотримання законності та прозорість є безумовними принципами роботи, а будь-які прояви корупції та зловживання службовим становищем є неприпустимими», — йдеться в повідомленні.

Водночас Миколаївський обласний ТЦК продовжує працювати у штатному режимі. У командуванні також нагадали, що остаточна вина затриманого має бути встановлена судом.

Нагадаємо, що начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.