 В ОК «Південь» прокоментували затримання керівника Миколаївського обласного ТЦК

  • пʼятниця

    14 серпня, 2026

  • 23.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 серпня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 23.9° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 10:52, 14 серпня, 2026

В ОК «Південь» прокоментували затримання керівника Миколаївського обласного ТЦК

Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура УкраїниПравоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК. Фото: прокуратура України

В Оперативному командуванні «Південь» прокоментували затримання начальника Миколаївського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там підтвердили проведення правоохоронцями заходів у межах розслідування схеми ухилення від мобілізації.

Про це повідомили в Оперативному командуванні «Південь».

Затриманого посадовця підозрюють в організації внесення недостовірних відомостей до системи «Оберіг». За версією слідства, це могло дозволяти військовозобов’язаним зніматися з розшуку.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

by phone
by card
lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

«Позиція командування військ оперативного командування «Південь» залишається незмінною: дотримання законності та прозорість є безумовними принципами роботи, а будь-які прояви корупції та зловживання службовим становищем є неприпустимими», — йдеться в повідомленні.

Водночас Миколаївський обласний ТЦК продовжує працювати у штатному режимі. У командуванні також нагадали, що остаточна вина затриманого має бути встановлена судом.

Нагадаємо, що начальника Миколаївського обласного ТЦК затримали під час отримання 10 тисяч доларів. За даними слідства, посадовець обіцяв трьом військовозобов’язаним допомогти уникнути мобілізації, зокрема зняти їх із розшуку в системі «Оберіг» та створити умови для отримання бронювання на роботі.

За даними «МикВісті», йдеться про полковника Віталія Куліша. Правоохоронці також раніше задокументували отримання ним ще 5 тисяч доларів — за допомогу вже мобілізованому чоловікові уникнути відправлення до військової частини та пройти повторну військово-лікарську комісію. Загалом, за версією слідства, посадовець отримав 15 тисяч доларів.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

Останні новини про: Миколаївщина

На Миколаївщині ціни на зерно впали майже вдвічі через проблеми з експортом
Понад 12 тис. людей скористалися соціальним таксі на Миколаївщині
Понад 1,8 тис. гектарів вигоріло на Миколаївщині через пожежі з початку року
Реклама
Читайте також:
новини
У ліцеї Первомайська через пошкоджені розетки начальниця управління освіти викликала поліцію

Даріна Мельничук
новини
Будівлю «Іскри» у Миколаєві не обстежували з 2019 року: на протиаварійні роботи коштів не виділяли, але платили за охорону

Альона Коханчук
новини
У Миколаєві Mitsubishi зніс світлофор і перекинувся на бік: водій не постраждав

Аліна Квітко
новини
Куди піти у Миколаєві цього тижня: концерти, прем’єри та розваги для дітей

Марія Хаміцевич
новини
У Миколаєві шукають підрядника, який відремонтує гуртожиток для переселенців: роботи оцінили майже у ₴8 млн

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Понад 1,8 тис. гектарів вигоріло на Миколаївщині через пожежі з початку року
Понад 12 тис. людей скористалися соціальним таксі на Миколаївщині
На Миколаївщині ціни на зерно впали майже вдвічі через проблеми з експортом

Будинок культури та заклад освіти пошкоджені після атак на громади Миколаївщини

«Це ідіотизм і стидовисько», — депутати Одеської міськради вимагають прибрати мішки з Дюка

Мільйони на укриття: хто ремонтує школи та садки Миколаєва