Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині: поліція відмивала його 5 годин
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- Юлія Лук’яненкоРепортерка
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У Святошинському районі Києва позаминулої ночі чоловік вирішив обікрасти магазин. Щоб замаскуватися, він обмастився смолою, а потім почав тікати від охоронців. Чоловіка затримали патрульні з мішком викраденого, а потім відмивали п'ять годин.
Про це повідомили у Головному управлінні поліції Київської області.
26-річний чоловік заліз у діжку зі смолою, що стояла на території будівництва, щоб стати непомітним у темряві. Далі він пошкодив ногою скляні двері, заліз у магазин. У мішок він зібрав сигарети, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Більше він забрати не зміг: йому завалили охоронці магазину, від яких він кинувся тікати.
Дорогою додому чоловік почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його знайшли правоохоронці та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Проте, щоб доставити чоловіка до управління поліції, його потрібно було вимити.
«Для цього правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу», — повідомили у поліції.
Слідчі Святошинського управління поліції повідомили йому підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — грабіж та хуліганство.
Нагадаємо, Інгульський районний суд Миколаєва визнав винним чоловіка у відкритому викраденні товару з магазину «Аврора» та призначив йому 7 років і 8 місяців позбавлення волі.
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