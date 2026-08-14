 Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині: поліція відмивала його 5 годин

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Головна Новини Інциденти 14:48, 14 серпня, 2026

Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині: поліція відмивала його 5 годин

Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: Нацполіція

У Святошинському районі Києва позаминулої ночі чоловік вирішив обікрасти магазин. Щоб замаскуватися, він обмастився смолою, а потім почав тікати від охоронців. Чоловіка затримали патрульні з мішком викраденого, а потім відмивали п'ять годин.

Про це повідомили у Головному управлінні поліції Київської області.

26-річний чоловік заліз у діжку зі смолою, що стояла на території будівництва, щоб стати непомітним у темряві. Далі він пошкодив ногою скляні двері, заліз у магазин. У мішок він зібрав сигарети, сік, цукерки, апельсин, грейпфрут та вологі серветки. Більше він забрати не зміг: йому завалили охоронці магазину, від яких він кинувся тікати.

Дорогою додому чоловік почав жбурляти каміння у вікна ліцею. У цей момент його знайшли правоохоронці та затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: Нацполіція
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: Нацполіція
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: Нацполіція

Проте, щоб доставити чоловіка до управління поліції, його потрібно було вимити.

«Для цього правоохоронці витратили понад п’ять годин, щітки для взуття, 12 літрів олії та 4 літри миючого засобу», — повідомили у поліції.

Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: Нацполіція
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: Нацполіція
Киянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: НацполіціяКиянин обмазався смолою перед крадіжкою у магазині. Фото: Нацполіція

Слідчі Святошинського управління поліції повідомили йому підозру за ч. 4 ст. 186 та ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України — грабіж та хуліганство.

Нагадаємо, Інгульський районний суд Миколаєва визнав винним чоловіка у відкритому викраденні товару з магазину «Аврора» та призначив йому 7 років і 8 місяців позбавлення волі.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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