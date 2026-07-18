 У Первомайську 19-річний парубок викрав $1,5 тис. у чоловіка, який запросив його разом випити

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Головна Новини Інциденти 18:36, 18 липня, 2026

У Первомайську 19-річний парубок викрав $1,5 тис. у чоловіка, який запросив його разом випити

У Первомайську 19-річний парубок вкрав гроші у чоловіка, з яким вживав алкоголь. Фото: НацполіціяУ Первомайську 19-річний парубок вкрав гроші у чоловіка, з яким вживав алкоголь. Фото: Нацполіція

У Первомайську 19-річний парубок вкрав гроші у чоловіка, з яким вживав алкоголь. Поки власник житла відпочивав, зловмисник викрав з квартири заощадження у доларах та євро. Поліція знайшла його на сусідній вулиці та оголосила про підозру.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

Житель Первомайська повідомив на спецлінію 102, що невідомий викрав з його квартирий заощадження. Поліцейські з’ясували, що 48-річний заявник вживав алкоголь з незнайомим молодиком біля супермаркету. Після цього він запросив його до своєї квартири, де вони продовжили розпиття спиртного.

Коли власник житла пішов відпочивати, гість викрав зі схованки 1500 доларів та 200 євро. Через кілька годин його затримали оперативники на вулиці. Ним виявився 19-річний житель Кіровоградської області, який не має постійного місця проживання та раніше вже потрапляв у поле зору правоохоронців. Поліцейські вилучили у нього викрадене.

У Первомайську 19-річний парубок вкрав гроші у чоловіка, з яким вживав алкоголь. Фото: НацполіціяУ Первомайську 19-річний парубок вкрав гроші у чоловіка, з яким вживав алкоголь. Фото: Нацполіція

Парубку оголосили про підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України: крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану та перевіряють причетність до аналогічних злочинів.

Нагадаємо, у Миколаєві конфлікт двох сусідок закінчився ножовим пораненням. Дитині 26-річної жінки заважав відпочивати собака, яку утримує на прив’язі у коридорі загального користування 44-річна потерпіла. Під час сварки молодша жінка вдарила ножем у живіт своїй опонентці.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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