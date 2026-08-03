Біля Нового Бугу злетів у кювет Volkswagen — травмувався підліток

На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській області

На Баштанщині, поблизу Нового Бугу, сьогодні, 3 серпня, сталася ДТП. Автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувався підліток.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

ДТП сталася близько 9:40 на трасі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» поблизу Нового Бугу. 39-річний водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир автомобіля. Потерпілого госпіталізували. У поліції повідомили, що наразі його стан лікарі оцінюють як стабільний.

На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській області На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській області

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 9 червня по вулиці Троїцькій сталася ДТП. У поліції повідомили, що 54-річний водій Daewoo Lanos наїхав на 60-річного чоловіка. Він перетинав проїзну частину за межами пішохідного переходу у невстановленому місці.

На сьогодні поліція завершила досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт направили до суду.

У поліції повідомили, що обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.