 Біля Нового Бугу злетів у кювет Volkswagen — травмувався підліток

  • понеділок

    3 серпня, 2026

  • 33°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 3 серпня , 2026 понеділок

  • Миколаїв • 33° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Інциденти 16:41, 03 серпня, 2026

Біля Нового Бугу злетів у кювет Volkswagen — травмувався підліток

На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській областіНа Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській області

На Баштанщині, поблизу Нового Бугу, сьогодні, 3 серпня, сталася ДТП. Автомобіль з'їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувався підліток.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції у Миколаївській області.

ДТП сталася близько 9:40 на трасі Н-11 «Дніпро — Миколаїв» поблизу Нового Бугу. 39-річний водій Volkswagen Golf не впорався з керуванням та з’їхав у кювет.

Внаслідок аварії травмувався 16-річний пасажир автомобіля. Потерпілого госпіталізували. У поліції повідомили, що наразі його стан лікарі оцінюють як стабільний.

На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській областіНа Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській області
На Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській областіНа Баштанщині Volkswagen злетів у кювет — травмувався підліток. Фото: ГУНП у Миколаївській області

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 9 червня по вулиці Троїцькій сталася ДТП. У поліції повідомили, що 54-річний водій Daewoo Lanos наїхав на 60-річного чоловіка. Він перетинав проїзну частину за межами пішохідного переходу у невстановленому місці.

На сьогодні поліція завершила досудове розслідування у справі. Обвинувальний акт направили до суду.

У поліції повідомили, що обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами до трьох років.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві оголосили підозру водію, який напідпитку збив чоловіка на електросамокаті та втік
У Миколаєві взяли під варту водія мінівена, який п'яним збив чоловіка на електросамокаті та втік
У Миколаєві судитимуть водія Lanos, який збив пішохода: чоловік помер у лікарні
Реклама
Читайте також:
новини
У Корабельному районі Миколаєва повністю відкачали воду з поля стадіону у спортшколі №5

Аліса Мелікадамян
новини
Для очищення Південного Бугу запланували заходів майже на ₴29 млрд

Юлія Бойченко
новини
Для госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять нові ліфти за ₴3,2 млн

Аліна Квітко
новини
У Миколаєві чоловіка вкусив собака: він заявляє, що тварину навмисно нацькували, поліція склала адмінпротокол

Юлія Бойченко
новини
Забруднення озера каналізацією у парку «Ліски» у Миколаєві: чим закінчився інцидент

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві судитимуть водія Lanos, який збив пішохода: чоловік помер у лікарні
У Миколаєві взяли під варту водія мінівена, який п'яним збив чоловіка на електросамокаті та втік
У Миколаєві оголосили підозру водію, який напідпитку збив чоловіка на електросамокаті та втік

У Корабельному районі Миколаєва повністю відкачали воду з поля стадіону у спортшколі №5

У Березнегуватській громаді демонтують імперські написи та елементи на 23 пам’ятниках

1 година тому

Екоінспекція отримала понад 700 звернень від жителів Миколаївщини та Одещини

Головне сьогодні