Через нічну атаку на Миколаїв загинула людина, семеро постраждали: пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівки

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА

Вночі 4 серпня росіяни атакували приватний сектор Миколаєва. Внаслідок удару загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали, серед них — двоє дітей.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Поранення отримали дві дівчинки віком 2 та 12 років. Після госпіталізації вони проходитимуть амбулаторне лікування. Ще п’ятеро людей звернулися по медичну допомогу через сильний стрес: чотири жінки віком 70, 72, 80 та 83 роки, а також 81-річний чоловік.

Внаслідок атаки зруйновані два приватні будинки, ще сім приватних будинків пошкоджені. Також пошкоджені автомобіль і вікна трьох багатоповерхівок.

Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА Наслідки обстрілу Миколаєва 4 серпня 2026 року. Фото: Миколаївська ОВА

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, одразу після завершення повітряної тривоги на місце прибули міські служби. Вони оцінюють масштаби руйнувань і готуються до ліквідації наслідків удару.

Власникам пошкодженого майна для подальшого отримання компенсації необхідно пройти комісійне обстеження. Його проводить управління державного архітектурно-будівельного контролю Миколаївської міської ради за адресою: Херсонське шосе, 48/8. Також звернутися можна на електронну пошту [email protected] або за телефонами 53-31-18 та 53-31-25.

Нагадаємо, що 3 серпня росіяни двічі атакували безпілотниками «Шахед» портову інфраструктуру Миколаївського району. Внаслідок атаки пошкоджені два цивільні судна.