Партнери з Німеччини передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором

Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало вантажний автомобіль MAN TGS із краном-маніпулятором. Обладнання передало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW).

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Зазначається, що ця техніка призначена для роботи у складних умовах: вона підіймає й перевозить великогабаритні вантажі, допомагає монтувати конструкції та розбирати завали.

Також у міській раді наголосили, що від початку 2026 року допомога Миколаєву від німецької організації перевищила 50 мільйонів гривень.

Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська рада Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська рада Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська рада

Нещодавно Миколаїв отримав від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW) кран-маніпулятор. Спецтехніку використовуватимуть комунальні підприємства для вантажних і відновлювальних робіт, а також розбору завалів.