 Партнери з Німеччини передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором

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Головна Новини Суспільство 15:34, 05 серпня, 2026

Партнери з Німеччини передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором

Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало вантажний автомобіль MAN TGS із краном-маніпулятором. Обладнання передало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW).

Про це повідомила Миколаївська міська рада.

Зазначається, що ця техніка призначена для роботи у складних умовах: вона підіймає й перевозить великогабаритні вантажі, допомагає монтувати конструкції та розбирати завали.

Також у міській раді наголосили, що від початку 2026 року допомога Миколаєву від німецької організації перевищила 50 мільйонів гривень.

Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська радаНімецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська рада
Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська радаНімецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська рада
Німецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська радаНімецькі партнери передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором. Фото: Миколаївська міська рада

Нещодавно Миколаїв отримав від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW) кран-маніпулятор. Спецтехніку використовуватимуть комунальні підприємства для вантажних і відновлювальних робіт, а також розбору завалів.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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