Партнери з Німеччини передали Миколаєву вантажівку з краном-маніпулятором
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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Обласне комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» отримало вантажний автомобіль MAN TGS із краном-маніпулятором. Обладнання передало Федеральне агентство технічної допомоги Німеччини (THW).
Про це повідомила Миколаївська міська рада.
Зазначається, що ця техніка призначена для роботи у складних умовах: вона підіймає й перевозить великогабаритні вантажі, допомагає монтувати конструкції та розбирати завали.
Також у міській раді наголосили, що від початку 2026 року допомога Миколаєву від німецької організації перевищила 50 мільйонів гривень.
Нещодавно Миколаїв отримав від Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW) кран-маніпулятор. Спецтехніку використовуватимуть комунальні підприємства для вантажних і відновлювальних робіт, а також розбору завалів.
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