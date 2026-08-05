Шмигаль: Без води та каналізації важко прожити більше 3 днів

Денис Шмигаль під час візиту на Миколаївщину у червні 2023 року, фото: Денис Шмигаль/Telegram

Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що прожити понад три дні без води та каналізації — важко.

Таку думку він висловив в інтерв'ю POLITICO, кажучи, що окрім атак на енергосистему та опалення Росія намагатиметься залишити українські міста без водопостачання.

«Мета Росії зараз — знищити наше водопостачання. Минулої зими вони атакували електроенергію та опалення, але все одно можна вижити, якщо під час відключень є газ і вода. Важко прожити понад три дні без води та каналізації», — сказав Денис Шмигаль.

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Також він сказав, що Росія намагається виснажити українське суспільство, щоб воно тиснуло на керівництво та вимагало підписання капітуляції.

Миколаїв після зниженого водогону. Трохи історії

На початку 2022 року російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою. Через це місто на кілька тижнів залишився без будь-якого водопостачання. Миколаївці самостійно набирали воду для технічних потреб у річці, а волонтери возили питну воду до міста з сусідніх областей.

Згодом водопостачання відновили з річки Інгулець, але використовувати цю воду можна було лише для технічних проблем через високий вміст солей. Разом з тим у місті почали облаштовувати точки видачі питної води.

Таким чином місто на чотири роки залишилось без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. У «Миколаївводоканалі» повідомили, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Новий водогін для Миколаєва запустили у роботу 7 жовтня 2025 року — його під’єднали до мереж водоканалу.

Вже в листопаді голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.

У червні 2026 року мер Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що попри покращення якості води після запуску нових водоочисних споруд та водогону, пити її з крана поки що не варто.