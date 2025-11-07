Кім розповів, коли в кранах миколаївців зʼявиться питна вода

У Миколаєві воду з-під крана вже можна називати чистою — Віталій Кім пояснив, коли дозволять її пити. Фото: Миколаївська ОВА

Питна вода в кранах миколаївців може з’явитися вже за пів місяця — місяць. Саме стільки потрібно, щоб завершити всі роботи на очисних спорудах і отримати офіційні висновки лабораторій.

Про це в інтерв'ю НовиниLIVE розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, вода в системі вже значно чистіша, і жителі самі це помічають. Віталій Кім розповів, що люди навіть проводять власні тести — одна жінка залишила набрану воду на 4 місяці та не побачила жодних осадів.

— Зараз можна сказати, що вода вже чиста. І люди одразу питають: чи можна пити її з-під крана? Раніше всі запитували, коли взагалі буде чиста вода, а тепер — чому ми не говоримо, що вона вже придатна для пиття. Вчора був у перукарні в центрі. Жінка каже: «Я от думаю, чому ви мовчите? Я набрала воду в тазик, залишила на 4 місяці і 4 дні — жодного осаду. Вода чиста, приємна. То чому ви не кажете, що її можна пити?, – розповідає Віталій Кім.

Попри це, офіційно оголосити про питну воду поки не можуть. У місті завершують налаштування двох рівнів очистки, а лабораторії мають підтвердити параметри згідно з місцевим ДСТУ. За київськими нормами ця вода вже вважається питною, але необхідно довести відповідність миколаївським вимогам.

— Ми доробляємо очисні споруди по параметрах. І ще смішний момент: у Києві й у нас різні ДСТУ. Там 12 основних параметрів, у нас один поки трохи випадає. Але за київським ДСТУ ця вода вже питна. Тому за якістю ми не гірше Києва, просто по закону маємо довести до норм нашого стандарту. Потрібно дочекатися, поки все завершимо. Ми закінчуємо ще два рівні очисних споруд, все треба перевірити, – сказав Віталій Кім.

Крім того, система продовжує видавлювати стару воду, яка залишалась у трубах раніше. Через це якість різниться по районах: у центрі вода вже повністю оновилася, а на віддалених ділянках вона ще може бути змішаною.

— Зараз нова вода витісняє стару, що залишалась у трубах. У центрі вона вже повністю оновилась і чиста, а на віддалених ділянках ще може бути змішаною. Якщо зараз сказати людям, що можна пити, — вони ж скрізь почнуть це робити, а так не можна. Треба почекати, думаю, пів місяця — місяць. Потрібні результати аналізів і підпис лабораторій. А поки люди можуть брати безкоштовну питну воду в пунктах видачі — ці точки працюють і надалі, – додав Віталій Кім.

Нагадаємо, що 7 жовтня Миколаїв під’єднали до нового водогону, який забезпечує місто водою. Як повідомляв мер Олександр Сєнкевич, водогін уже працює в системі «Миколаївводоканалу», а на очисних спорудах оновили фільтрацію — наразі замінено 4 з 8 фільтрів, ще 4 планують зробити найближчим часом.

Також Віталій Кім розповідав, що миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Мер також наголосив, що після запуску нового водогону у місті триває промивка мереж, тому на вулицях можна побачити відкриті пожежні гідранти — це запланована робота, а не аварії.

До кінця року у Миколаєві планують побудувати додаткові очисні споруди, які мають суттєво підвищити якість води. Їхнє фінансування передбачено з державного бюджету.