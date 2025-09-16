Кім: Під кінець 2025 року воду у Миколаєві можна буде пити з крану

Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Фото: архів «МикВісті»

Миколаївці можуть очікувати появу чистої води в кранах орієнтовно під кінець 2025 року або на початку наступного.

Про це 16 вересня в етері телемарафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, пишуть «МикВісті».

Віталій Кім повідомив, що наразі будівництво додаткових очисних споруд орієнтовною вартістю 680 мільйонів гривень ведеться паралельно з підключенням водогону до міської мережі. Роботи мають завершитися до кінця року, після чого ще протягом місяця буде тривати налагодження систем.

— Новий водогін функціонально вже приєднаний до мережі, але до старої мережі, яка була розрахована на більш якісну воду, що була раніше. Тому паралельно розпочалось будівництво додатково очисних споруд на 680 мільйонів гривень. І цей процес має завершитися до кінця року, ще потрібно місяць на відлагодження. Тому люди будуть отримувати воду, як вони всі чекають за два тижні, як сказали, вода буде краще, але так, що її можна буде пити з крану, то це буде під кінець року чи на початку наступного. Тобто я за цим слідкую і скажу, що ситуація набагато краще, вона буде кожним днем все краще, але пити можна буде трохи згодом, — сказав Віталій Кім.

Віталій Кім додав, що наразі вже частково відновлена магістральна частина мережі, що дозволяє більшості мешканців отримувати якісну воду. Вода у точках, що близькі до очисних споруд, стане чистою протягом тижня або місяця. Віддалені райони, де слабкий проток, потребуватимуть витіснення старої води протягом трьох місяців.

Він підкреслив, що вода буде покращуватися поступово: у деяких районах її якість підвищиться швидше, в інших — трохи пізніше.

— В новинах різних по-різному тлумачать ситуацію з водою. Скажу, щоб всі зрозуміли — вода буде ставати кращою поступово. Там багато етапів. Водогін приєднаний, очисні споруди є старі, нові і тд. Всі по-різному будуть відчувати, в деяких районах міста буде швидше і краща якість, в деяких довше, але все поступово. Зараз все відновлюється, — додав він у своєму Telegram.

На початку вересня 2025 року повідомлялось, що водогін у Миколаєві повністю готовий до прокачки води. Перше випробування системи пройшло успішно, а постійне водопостачання може початися після завершення підготовчих робіт водоканалу. Наступним етапом стане будівництво нового очисного комплексу вартістю близько 700 млн грн, який планують завершити до кінця року.

Раніше Віталій Кім заявляв, що якісну воду у кранах миколаївці зможуть отримати у жовтні 2025 року, після модернізації очисних споруд.

Історія водогону Миколаївщини

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».