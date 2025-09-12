Голова держагентства відновлення сподівається, що очисні для водогону Миколаєва побудують до кінця року

Будівництво нового водогону для Миколаєва. Фото архівне: Олексій Кулеба

Очисні споруди для водогону Миколаєва сподіваються побудувати вже до кінця цього року. Вартість нового комплексу оцінюється приблизно у 700 мільйонів гривень.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

Він розповів, що наступним етапом роботи над запуском нового водогону стане будівництво попередньої станції очищення води безпосередньо на його інфраструктурі. Зараз у співпраці з Миколаївським водоканалом та Європейським інвестиційним банком тривають роботи зі створення нового очисного комплексу вартістю близько 700 мільйонів гривень.

— Ми оптимістично дивимося на те, щоб здати цю станцію очищення вже цього року. Тоді якість води буде значно кращою, — підкреслив Сергій Сухомлин.

Реклама

Історія водогону Миколаївщини

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що будівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни вже отримають воду.

Згодом Віталій Кім підтвердив ці слова і повідомив, що запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже 26-27 серпня. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.

Згодом Сергій Сухомлин розповів, що після тестувань, новий водогін на 100% готовий для прокачки води в Миколаїв.