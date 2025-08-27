«Водогін запрацює завтра — післязавтра, очисні споруди запустять у жовтні», — Кім
- Ірина Олехнович
12:45, 27 серпня, 2025
Запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже найближчими днями. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.
Про це 26 серпня в ефірі «Єдині новини» повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
За словами очільника Миколаївської ОВА, будівництво нового водогону вийшло на фінальну стадію, і його запуск можуть здійснити вже найближчими днями. Водночас нові очисні споруди запрацюють лише у жовтні, тож до того часу воду, можливо, доведеться пропускати через старі системи очищення.
— Фінальна стадія з водопроводу, як казав у своєму коментарі Олексій Кулеба, це 27–28 серпня, тобто завтра-післязавтра. Це справді так. Продавлюються зараз усі технічні історії, щоби запустити. Я хотів би, щоб міністерство це коментувало. По очисних спорудах також робота йде — воно запуститься у жовтні. Це перша стадія нових очисних споруд, але у нас є старі очисні споруди, через які теж можна запустити воду, — сказав Кім.
Він наголосив, що новий водогін має підвищений рівень захищеності від ворожих атак:
— У нас все захищено. Його неможливо знищити, тому що він 67-73 кілометрів, тобто воно з різних частин створено і усе ремонтується. Тобто вони не можуть знищити цей водогін — повідомив голова ОВА.
За словами Віталія Кіма, водогін і перша черга очисних споруд відновлюється за державною програмою. Подальший розвиток проєкту реалізовуватиметься у співпраці з Європейським інвестиційним банком і триватиме орієнтовно два-три роки.
— Якщо простими словами: так очищення на 95%, а там буде на 97 чи 99. Це той довгий проєкт, який опрацьовується разом із містом і зараз у процесі рішення щодо фінансування, — додав він.
Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що удівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни отримають воду.
