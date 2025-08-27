Вже 49 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

«Водогін запрацює завтра — післязавтра, очисні споруди запустять у жовтні», — Кім

Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»Процес будівництва нового водогону для Миколаєва, 22 травня 2025 рік, фото: Даріна Мельничук, «МикВісті»

Запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже найближчими днями. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.

Про це 26 серпня в ефірі «Єдині новини» повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За словами очільника Миколаївської ОВА, будівництво нового водогону вийшло на фінальну стадію, і його запуск можуть здійснити вже найближчими днями. Водночас нові очисні споруди запрацюють лише у жовтні, тож до того часу воду, можливо, доведеться пропускати через старі системи очищення.

— Фінальна стадія з водопроводу, як казав у своєму коментарі Олексій Кулеба, це 27–28 серпня, тобто завтра-післязавтра. Це справді так. Продавлюються зараз усі технічні історії, щоби запустити. Я хотів би, щоб міністерство це коментувало. По очисних спорудах також робота йде — воно запуститься у жовтні. Це перша стадія нових очисних споруд, але у нас є старі очисні споруди, через які теж можна запустити воду, — сказав Кім.

Він наголосив, що новий водогін має підвищений рівень захищеності від ворожих атак:

— У нас все захищено. Його неможливо знищити, тому що він 67-73 кілометрів, тобто воно з різних частин створено і усе ремонтується. Тобто вони не можуть знищити цей водогін — повідомив голова ОВА.

За словами Віталія Кіма, водогін і перша черга очисних споруд відновлюється за державною програмою. Подальший розвиток проєкту реалізовуватиметься у співпраці з Європейським інвестиційним банком і триватиме орієнтовно два-три роки.

— Якщо простими словами: так очищення на 95%, а там буде на 97 чи 99. Це той довгий проєкт, який опрацьовується разом із містом і зараз у процесі рішення щодо фінансування, — додав він.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що удівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни отримають воду. 

