Миколаїв отримає воду наприкінці серпня, — Кулеба розповів про готовність водогону

Будівництво нового водогону для Миколаєва. Фото: Олексій Кулеба

Миколаївський водогін понад два тижні поетапно заповнюють водою. Наразі пройдено 44 кілометри мережі, перевірено 65% її протяжності. Вода пройшла першу та другу насосні станції, розпочали прокачування через третю.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він наголосив, що будівництво просувається швидко: за півроку змонтовано 99% трубопроводу, а насосні станції готові на 85%.

Будівництво нового водогону для Миколаєва. Фото: Олексій Кулеба Будівництво нового водогону для Миколаєва. Фото: Олексій Кулеба

— Це сучасний проєкт із енергоефективними рішеннями та додатковими можливостями для зрошення полів, адже паралельно з монтажем основного обладнання впроваджуються рішення та можливості для розвитку регіону. Наприклад, подача 50 тисяч кубометрів води на добу для фермерів, сучасні частотні перетворювачі для економії енергії, резервні генератори на кожну станцію, система оптоволокна, резервні лінії енергоживлення, — зазначив Олексій Кулеба.

Особливу увагу приділяють безпеці: підстанції та кабелі розміщують під землею, будуються укриття для працівників, що дозволить системі працювати навіть у складних умовах.

Будівництво нового водогону для Миколаєва. Фото: Олексій Кулеба Будівництво нового водогону для Миколаєва. Фото: Олексій Кулеба Будівництво нового водогону для Миколаєва. Фото: Олексій Кулеба

За словами Кулеби, залишилося провести завершальні гідравлічні випробування.

— Попереду завершальні гідравлічні випробування, остаточна перевірка параметрів тиску та герметичності. І вже у кінця серпня вода піде трубами до людей, — запевнив Олексій Кулеба.

Нагадаємо, що систему почали наповнювати водою наприкінці липня. Як пояснили інженери, запуск не можна робити різко, оскільки це може спричинити гідравлічний удар.

Читайте також статтю «МикВісті» «Вже набридло тягати ті баклажки». Чи отримає Миколаїв питну воду у 2025 році?».

Реклама

Водогін для Миколаєва

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води. Зараз миколаївці отримують воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо. Станом на серпень 2024 року вдалося замінити лише близько 3 кілометрів мережі.

Увесь цей час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Майбутній водогін для Миколаєва обіцяють побудувати та запустити до осені 2025 року, сказав голова Держагентства відновлення Сергій Сухомлин. Ще під час конференції у Берліні у 2024 році перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко, відповідаючи на запитання «МикВісті», заявив, що відсутність питної води у Миколаєві — одна з найбільших проблем в Україні, яку в найближчий час має вирішити держава. А президент Володимир Зеленський доручив будувати новий водогін для забезпечення Миколаєва питною водою «по швидкому варіанту» — питна вода має бути до літа 2025 року. Уряд уже схвалив відповідну програму.

На водогоні для Миколаєва збираються встановити сонячні електростанції, що дозволить зменшити вартість тарифу на воду для містян, повідомив очільник ОВА Віталій Кім. Водночас у підрядній компанії «Автострада» пояснили, що прокласти новий водогін для Миколаєва вирішили з Нової Одеси, оскільки там розташована «найближча ділянка, де питна вода доброї якості». А також показали фото будівництва нового водогону.

Потрібні ще очисні води

Хоча новий водогін для Миколаєва обіцяють побудувати до осені 2025 року, це не гарантує того, що місто одразу отримає питну воду, оскільки для цього потрібно ще побудувати нову систему очищення води, сказала у коментарі «МикВісті» голова Регіонального центру Східної Європи Європейського інвестиційного банку Крістіна Мікулова.

Водночас заступник мера Миколаєва, голова робочої групи з відновлення міста Сергій Коренєв сказав, що Агенція відновлення Миколаєва працює над тим, щоб модернізувати очисні споруди і запустити їх одночасно з новим водогоном. А голова Миколаївської ОВА Віталій Кім казав, що не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, попри готовність ЄІБ виділити більше 100 мільйонів євро.

Згодом стало відомо, що Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури наразі за дорученням уряду займається модернізацією системи очищення води для Миколаєва.

Разом з побудованим водогоном це дозволить запустити централізоване питне водопостачання у місто у серпні 2025 року, повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин.