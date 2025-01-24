«Це лягатиме в тариф», — Кім не хоче поспішати з кредитом на понад €100 млн від ЄІБ на очисні споруди

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім не хоче поспішати брати великий кредит на будівництво водоочисних споруд для Миколаєва, не дивлячись на готовність Європейського інвестиційного банку виділити більше 100 мільйонів євро.

Під час брифінгу у четвер, 23 січня, він розповів, що необхідно зважити всі за та проти, так як дана сума у подальшому вплине на тариф за воду, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що питання очисних споруд — відповідальність міської влади, однак про це говорили під час зустрічі з послом Франції та представниками Європейського інвестиційного банку. Віталій Кім додав, що наразі питання полягає у вартості проєкту та технології.

Для цього було вирішено провести відкритий конкурс та обрати виробника.

— Ми обговорювали кредит Європейського інвестиційного банку, який зараз є на погодженні в Мінфіні. Це питання не водогону, а водоочисних споруд, балансоутримувачем яких є водоканал міста Миколаєва. Питання полягає в технології і вартості проєкту. Є пропозиції французьких і датських виробників. Але це кредит, а не грант. Тому ми, переговоривши з усіма, вирішили, що треба залучити експертів, щоб конкурс був відкритий. Щоб ми говорили не про конкретного виробника, а про технологію, за якою ми зможемо отримувати якісну воду за найнижчими цінами, — сказав Віталій Кім.

Голова ОВА зауважив, що вартість проєкту не має перевищувати 100 мільйонів. Він зокрема навів приклад Житомиру, де на будівництво очисних споруд витратити близько 22 мільйонів євро.

— Наразі мер має погодити з Мінфіном гарантії по кредиту, але суми ми не маємо. ЄІБ пропонує взяти на понад 100 мільйонів євро. Ми розуміємо, що вилка від 22 до 100 мільйонів євро. За прикладом Житомира, де водоочисні споруди були з перерахунком на наш обʼєм 22 мільйони, я вважаю, що краще брати менше, тому що це лягатиме в майбутній тариф. Ми маємо визначитись із цифрами. Це відповідальність міської влади, але наше завдання, як держави, привести воду до міста. Можна космічний корабель поставити, який буде фільтрувати воду, але потім за це комусь треба буде заплатити, — додав він.

Нагадаємо, що у липні 2024 року депутати міської ради погодили 10 мільйонів євро кредиту на будівництво нових очисних споруд у Миколаєві. Це один з трьох етапів відновлення якісного водопостачання до міста. Йдеться про 10 мільйонів євро кредитних коштів, договір на отримання яких у червні 2024 року у Берліні підписав міський голова Олександр Сєнкевич. Разом з цими коштами партнери гарантовано нададуть Миколаєву ще майже 15 мільйонів євро грантових коштів, з яких: 5 мільйонів євро — від Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля та 9,8 мільйона євро — Спеціального фонду кризового реагування ЄБРР.