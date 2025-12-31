 Коли вимикатимуть світло на Миколаївщині 1 січня

Світла не буде понад 9 годин: графіки відключення на Миколаївщині 1 січня

Відключення світла. Архівне фото: МикВістіВідключення світла. Архівне фото: МикВісті

У Миколаєві та по області у четвер, 1 січня, очікуються планові відключення електроенергії.

Як повідомили у «Миколаївобленерго», графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59

1.1 — 00:00–01:30; 15:30–19:00

Всього: 5 годин

1.2 — 01:30–05:00; 15:30–19:00

Всього: 7 годин

2.1 — 15:30–19:00; 22:30–00:00

Всього: 5 годин

2.2 — 05:00–08:30; 12:00–15:30

Всього: 7 годин

3.1 — 01:30–05:00; 08:30–12:00

Всього: 7 годин

3.2 — 12:00–15:30; 19:00–22:30

Всього: 7 годин

4.1 — 12:00–15:30; 22:30–00:00

Всього: 5 годин

4.2 — 05:00–08:30; 14:30–19:00; 22:30–00:00

Всього: 9 годин 30 хвилин

5.1 — 12:00–15:30; 19:00–22:30

Всього: 7 годин

5.2 — 08:30–12:00; 19:00–22:30

Всього: 7 годин

6.1 — 08:30–12:00; 19:00–22:30

Всього: 7 годин

6.2 — 00:00–01:30; 06:30–08:30; 15:30–19:00

Всього: 6 годин

Енергетики пояснюють, що час вимкнень враховує періоди переходу між увімкненням та вимкненням підчерг. Ситуація може змінюватися. Перевірити актуальний статус за адресою можна на сайті off.energy.mk.ua.

Нагадаємо, раніше в Міненерго повідомили, що за умови повного припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі Україні знадобиться близько двох місяців, щоб повернутися до роботи енергосистеми без графіків відключень.

