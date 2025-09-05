Сухомлин: питну воду в квартири миколаївців можуть подати вже за два тижні

Новий водогін в Миколаївській області. Фото: Юлія Свириденко

Водогін, що має відновити централізоване водопостачання у Миколаєві, повністю готовий до прокачки води. Чисту питну воду в квартири миколаївців можуть подати за два тижні.

Про це в ефірі «Громадського радіо» повідомив голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин.

За його словами, 28 серпня відбулося перше випробування системи — у місто подали близько 5 тисяч кубів води. Випробування пройшло успішно, і зараз водогін технічно готовий на 100%. Водночас перед відновленням постійного водопостачання Миколаївський водоканал має виконати ще низку підготовчих робіт.

— Зараз потрібно прокачати цю воду в мережі, відкрити пожежні гідранти по всьому місту та промити систему. Миколаїв кілька років залишався без повноцінного водопостачання, мережі у важкому стані через воду з великим вмістом солі, яка їх роз’їдала. Тому потрібно час, приблизно два тижні, аби очистити систему. Після цього вода може бути в квартирах миколаївців, — пояснив Сергій Сухомлин.

Сергій Сухомлин також зазначив, що якість води вже пройшла лабораторні дослідження. Перші результати після випробування були задовільними, а останні аналізи, проведені два-три дні тому, показали ще кращі показники.

Окремо голова Агентства відновлення розповів про безпековий стан нового водогону. Так конструкція водогону стала унікальним об'єктом для України: тепер усі ключові споруди — насосні станції, трансформаторні підстанції та інші елементи — розташовані під землею і захищені бетонними конструкціями від ударів дронів. Для працівників облаштовані укриття.

— Цей об’єкт унікальний для України. У сучасній історії країни не будувалися подібні водогони. Вся система обладнана оптоволокном для управління частотними перетворювачами, що забезпечують стабільну подачу води. Окрім цього, передбачені сонячні електростанції, які дозволять економити близько 18% електроенергії на рік, та потужні дизель-генератори для резервного живлення, — підкреслив він.

За словами Сухомлина, завдяки рішенню уряду тепер водогін уже має дозвіл на постійне підключення до електропостачання.

Історія водогону Миколаївщини

З моменту як російські війська пошкодили водогін, що забезпечував Миколаїв водою, минуло вже більше трьох років. Відтоді майже півмільйонне місто залишилось без без централізованого постачання якісної води.

Увесь цей час миколаївці отримували воду з резервного джерела, що викликає багато питань до якості такої води та вмісту солей у її складі. Солона вода пошкодила 1200 кілометрів водопровідної мережі міста. Директор «Миколаївводоканалу» Борис Дуденко повідомив, що замінити усю протяжність мережі, що зазнала руйнувань через подачу солоної води, неможливо.

Довгий час представники державної та місцевої влади шукали варіанти, як можна відновити питне водопостачання у Миколаєві. Остаточне рішення знайшли у 2024 році: новий водогін прокладатимуть з Нової Одеси, а гроші виділили з держбюджету.

Служба відновлення області навіть обрала підрядників, які працюватимуть за принципом «проєктуй-будуй». Ними стали три компанії, кожна з яких відповідає за одну з трьох ділянок робіт: «Укртрансміст», «Ростдорстрой» та «Автострада». Однак згодом і замовника, і підрядника будівництва змінили. Замовником будівництва нового водогону стала Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Дніпропетровській області, а підрядником — група компаній «Автострада».

Нещодавно віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба заявляв, що будівництво нового водогону для Миколаєва вже на завершальному етапі. Насосні станції готові на 86%. Він сказав, що в кінці серпня містяни вже отримають воду.

Згодом Віталій Кім підтвердив ці слова і повідомив, що запуск нового водогону, який має забезпечити Миколаїв питною водою можуть здійснити вже 26-27 серпня. Водночас перша черга нових очисних споруд буде готова не раніше жовтня.