У бюджеті Миколаєва немає коштів завершити відбудову гімназії №2: Сєнкевич розраховує на допомогу нового уряду

У бюджеті Миколаєва немає коштів на виділення робіт для завершення реставрації гімназії №2. Міський голова Олександр Сєнкевич сподівається, що отримати кошти допоможе новий уряд, до складу якого увійшов ексочільник ОВА Віталій Кім.

Про це Олександр Сєнкевич сказав у коментарі «МикВісті».

— Цей об'єкт виконується за гроші державної субвенції, мені відомо, що роботи зупинені у зв'язку з браком фінансування. У міському бюджеті також сьогодні є великі проблеми, через які ми будемо вкотре звертатись до Кабміну, щоб виділити кошти. Чекаємо грошей від держави, — сказав Олександр Сєнкевич.

Мер зазначив, що міська влада планує звернутися до Міністерства розвитку громад і територій із проханням посприяти у фінансуванні проєкту.

— Думаю, зараз після пертурбації (мова йде про зміну уряду, - прим) будемо звертатись до міністерства громад і територій, щоб поновити фінансування цієї школи, бо хотілося б її закінчити, — додав він.

Крім того, у цьому питанні місто не розраховує на донорське фінансування, оскільки міжнародні партнери переважно спрямовують кошти на ліквідацію наслідків російських обстрілів, а не на нове будівництво чи масштабну реконструкцію.

— Фактично зараз фінансування розподілено. І якщо якісь донорські кошти направляються, то лише на ремонт після прильотів, а не на будівництво. Думаю, новий Кабмін почне працювати і у нас є шанси звернутись та отримати кошти, маючи одного з міністрів, який глибоко у цьому питанні. Маю на увазі Віталія Кіма, — зазначив міський голова.

Нагадаємо, що відбудову пошкодженої обстрілом будівлі гінмазії №2 зупинили, оскільки у державному бюджетні на 2026 рік не знайшлося коштів на завершення робіт. Про це «МикВісті» писали з посиланням на дані системи публічних закупівель Prozorro.

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Реставрація гімназії №2

Питання реставрації будівлі гімназії №2 підіймали ще до повномасштабного вторгнення. У березні 2021 року приміщення будівлі гімназії визнали аварійним. На сайті міської ради тоді створили петицію за збереження гімназії у життєдіяльному стані, яку підтримали понад тисячу містян. Через два дні голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що обласна влада готова співпрацювати з міською владою щодо реставрації гімназії №2.

У травні 2021 року начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради Олександр Поздняков повідомив, що дві компанії відгукнулися на комерційну пропозицію дослідити аварійність гімназії. Виявилося, що аварійною є лише частина даху, а загрози навчальному процесу немає. Тоді з крила гімназії «відселили» бібліотеку та музей.

Пізніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що в гімназії №2 до кінця 2021 року планують зробити поточний ремонт, а капітальні роботи поки що відкладуть.

Від початку повномасштабної війни гімназія пережила чотири ворожих обстріли. Перший стався у квітні 2022 року. Будівля постраждала через застосування касетних засобів ураження.

Тому реставрація закладу увійшла до четвірки об'єктів Миколаївської області, на відновлення яких у 2024 році уряд виділив 1,2 мільярда гривень. З цих коштів на відбудову гімназії №2 з держбюджету спрямували 149,5 мільйона гривень.

У липні 2023 року Департамент містобудування та архітектури Миколаївської ОВА замовив проєкт, а згодом — тендер на реставрацію будівлі, який виграла компанія «Житлопромбуд-8» з пропозицією 145,5 мільйона гривень. Підрядник мав виконати роботи до 31 грудня 2024 року, включаючи облаштування укриття та відновлення будівлі після обстрілів. Однак не встиг виконати ці роботи і їх перенесли на 2025 рік.