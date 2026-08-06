 У Миколаєві після російської атаки 4 серпня пошкоджено 21 будинок, два можуть знести

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Головна Новини Суспільство 12:00, 06 серпня, 2026

У Миколаєві після російської атаки 4 серпня пошкоджено 21 будинок, два можуть знести

Відновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр СєнкевичВідновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві продовжують усувати наслідки нічної російської атаки, яка була вночі 4 серпня. Внаслідок обстрілу пошкоджено 21 житловий будинок, два з них можуть не підлягати відновленню.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, пошкоджень зазнали 15 приватних будинків і шість багатоповерхівок. У частині осель зруйновані покрівлі, вибиті вікна, є серйозні конструктивні пошкодження. Два будинки, за попередніми висновками, можуть не підлягати відновленню.

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На місцях працюють фахівці управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради. Вони проводять комісійне обстеження, документують руйнування, оцінюють ступінь пошкоджень та складають акти. Саме ці документи є обов'язковими для подальшого оформлення компенсації за пошкоджене майно.

Паралельно комунальні служби прибирають території, закривають вибиті вікна, щоб захистити житло від негоди, та тимчасово перекривають пошкоджені дахи.

Постраждалі можуть звернутися до управління ДАБК за адресою: Херсонське шосе, 48/8, електронною поштою [email protected] або за телефонами 53-31-18 та 53-31-25 для консультацій щодо оформлення компенсації.

Відновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр СєнкевичВідновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр Сєнкевич
Відновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр СєнкевичВідновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр Сєнкевич
Відновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр СєнкевичВідновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр Сєнкевич
Відновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр СєнкевичВідновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр Сєнкевич
Відновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр СєнкевичВідновлення будинків у Миколаєві після обстрілу РФ 4 серпня. Фото: Олександр Сєнкевич

Нагадаємо, що тоді наслідок удару загинула 89-річна жінка, ще семеро людей постраждали, серед них — двоє дітей.

Автор
Марія Хаміцевич
Марія Хаміцевич
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2023 року, спеціалізується на культурі, політиці, фоторепортажах та інтерв’ю, має фахову журналістську освіту й додаткову підготовку з протидії дезінформації та безпеки журналістської роботи.

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