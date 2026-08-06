Відбудова ліцею №60 у Миколаєві так і не відновилась, хоча минув майже рік

Недобудований новий корпус ліцею №60 у Варварівці, вересень 2025 року, фото «МикВісті»

У Миколаєві досі не поновили роботи з будівництва нового корпусу ліцею №60 у мікрорайоні Варварівка. Їх призупинили ще восени 2025 року через відсутність фінансування з державного бюджету.

Про це «МикВісті» повідомили в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації.

Наразі невідомо, в який термін поновлять роботи з будівництва нового корпусу.

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«Відбудову закладу призупинено. Наразі фінансування відсутнє. При відновлені фінансування будівельно-монтажні роботи будуть негайно відновлені», — повідомили в ОВА.

Об'єкт наразі готовий лише на 36%. Підрядник демонтував зруйновану будівлю та звів «коробку» нової: влаштував фундамент, монолітну залізобетонну плиту перекриття над підвалом та збудував чотири поверхи. Такі дані нам надали в Департаменті архітектури та капітального будівництва Миколаївської обласної військової адміністрації.

На ці роботи з державного бюджету вже витратили 37,9 мільйона гривень, повідомляли раніше в ОВА. Але для того, щоб завершити будівництво нового корпусу ліцею потрібно ще 73,4 мільйона гривень.

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Відбудова ліцею №60

Навчальний заклад було зруйновано у липні 2022 року. Внаслідок атаки було знищено один із корпусів ліцею, пошкоджено також дитячий майданчик поряд.

У грудні 2023 року Департамент містобудування ОВА оголосив тендер на відбудову зруйнованого корпусу ліцею №60 у Варварівці. Підрядником стала «Будівельна компанія «Інтербуд», яка запропонувала виконати роботи за 102,5 мільйона гривень.

Цьогоріч уряд спрямував на відбудову навчального закладу 76,6 мільйона гривень. А відбудову ліцею підрядна компанія розпочала влітку 2024 року. Завершити роботи планують у серпні 2025 року.

В ліцеї, згідно з розробленим проєктом, який надали редакції «МикВісті», планують збудувати нову триповерхову будівлю. На першому поверсі планують розмістити гардеробну, класні приміщення, читальну залу бібліотеки, залу хореографії, санвузли та підсобні приміщення. На другому поверсі — класні приміщення, кабінет директора, санвузли, кабінети фізики та хімії, лаборантську з хімії, спортивну залу, снарядну, санвузли та підсобні приміщення. А на третьому поверсі — репетиційну, актову залу, роздягальню, учительську, ресурсну кімнату, кабінет та лабораторію біології, спортивну залу, класні приміщення, санвузли та підсобні приміщення. У новому корпусі також планують облаштували ліфт.