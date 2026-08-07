 Спека до +37° і можливі грози: якою буде погода на вихідних на Миколаївщині

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Головна Новини Суспільство 17:33, 07 серпня, 2026

Спека до +37° і можливі грози: якою буде погода на вихідних на Миколаївщині

Миколаївці відчивають на річці в Корабельному районі, червень 2026, фото «МикВісті»Миколаївці відчивають на річці в Корабельному районі, червень 2026, фото «МикВісті»

У Миколаївській області 8-10 серпня збережеться спекотна погода. У суботу температура повітря вдень сягатиме +37°, а вже у неділю та понеділок спека дещо послабшатиме — до +28 та +33°.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

У суботу, 8 серпня, в області очікується мінлива хмарність. Вночі істотних опадів не прогнозують, а вдень місцями можливі короткочасні дощі та грози. Вітер буде північно-східний, 9–14 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від +20 до +25°, вдень — від +32 до +37°.

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У Миколаєві цього дня також буде мінлива хмарність, однак без істотних опадів. Вночі синоптики прогнозують від +23 до +25°, вдень повітря прогріється до +37°.

У неділю та понеділок, 9–10 серпня, на Миколаївщині істотних опадів не очікується. Збережеться мінлива хмарність, а північно-східний вітер послабшає до 5–10 метрів за секунду.

Водночас температура поступово знизиться: вночі 9 серпня прогнозують від +18 до +23°, 10 серпня — від +15 до +20°, а вдень в обидва дні повітря прогріватиметься до від +28 до +33°.

Нагадаємо, 6 серпня у Миколаєві температура повітря піднялася до +38,8°C. Це на 0,7°C вище за попередній абсолютний максимум для цієї дати.

Автор
Юлія Бойченко
Юлія Бойченко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2018 року, спеціалізується на політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та темі відновлення, переможниця журналістського конкурсу ІСАР Єднання у 2024 році.

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