 Миколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки

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Головна Новини Суспільство 12:14, 06 серпня, 2026

Миколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки

Миколаїв. Фото: МикВістіМиколаїв. Фото: МикВісті

На Миколаївщині 6-7 серпня прогнозують надзвичайну спеку до +40°C. Синоптики оголосили найвищий рівень небезпечності.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Через високі температури синоптики оголосили III рівень небезпечності — червоний. Він відповідає стихійному метеорологічному явищу.

Зазначається, що такі погодні умови можуть вплинути на самопочуття людей, а також ускладнити роботу комунальних і енергетичних служб. Також спека може погіршити умови життєзабезпечення населення.

Миколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки. Аналітика гідрометцентруМиколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки. Аналітика гідрометцентру

Нагадаємо, що в Очакові 4 серпня зафіксували новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до 36,8°C, що на 0,2°C перевищило попередній максимум для цього дня, встановлений у 2014 році.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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