Миколаїв. Фото: МикВісті

На Миколаївщині 6-7 серпня прогнозують надзвичайну спеку до +40°C. Синоптики оголосили найвищий рівень небезпечності.

Про це повідомили у Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Через високі температури синоптики оголосили III рівень небезпечності — червоний. Він відповідає стихійному метеорологічному явищу.

Зазначається, що такі погодні умови можуть вплинути на самопочуття людей, а також ускладнити роботу комунальних і енергетичних служб. Також спека може погіршити умови життєзабезпечення населення.

Миколаївщину накриє спека до +40°C: оголошено найвищий рівень небезпеки. Аналітика гідрометцентру

Нагадаємо, що в Очакові 4 серпня зафіксували новий температурний рекорд. Повітря прогрілося до 36,8°C, що на 0,2°C перевищило попередній максимум для цього дня, встановлений у 2014 році.