Через російські обстріли частина Миколаївщини та ще п'яти областей залишилась без світла. Фото: МикВісті

Частина жителів Миколаївської області тимчасово залишились без електропостачання через російські обстріли енергетичної інфраструктури.

Про це повідомило Міністерство енергетики України.

Без світла також залишаються окремі споживачі у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

«Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців», — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві енергетики зазначили, що станом на 3 серпня застосування графіків відключень електроенергії не прогнозується. Водночас українців закликають за можливості переносити активне споживання електроенергії на денний період — з 10:00 до 16:00.

Нагадаємо, що в Україні готуються до можливого зростання навантаження на енергосистему у серпні через прогнозовану аномальну спеку. У разі потреби можуть знову застосувати графіки відключення світла для промислових підприємств та бізнесу.