 На Миколаївщині за пів року розлучилися понад 300 пар: скільки шлюбів розірвали в сусідніх областях

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Головна Новини Суспільство 15:42, 31 липня, 2026

На Миколаївщині за пів року розлучилися понад 300 пар: скільки шлюбів розірвали в сусідніх областях

У першому півріччі 2026 року на Миколаївщині через ДРАЦС розірвали шлюб 339 родин. На Одещині таких випадків було 880, а на Херсонщині — 20.

Про це свідчить аналітика Опендатабот.

Кількість розлучень через ДРАЦС за І півріччя 2026. Інфографіка: ОпендатаботКількість розлучень через ДРАЦС за І півріччя 2026. Інфографіка: Опендатабот

Загалом в Україні за перші шість місяців року понад 12 тисяч пар офіційно розірвали шлюб через органи державної реєстрації актів цивільного стану. Це майже відповідає показнику минулого року — кількість таких розлучень зменшилася лише на 4%.

Найбільше розлучень через ДРАЦС зафіксували у Києві — 1801 випадок. Далі за кількістю розірваних шлюбів — Дніпропетровська область (1125), Київська область (898), Одеська область (880) та Харківська область (874).

Водночас у деяких регіонах кількість розлучень зросла. Зокрема, на Тернопільщині стало на 17% більше розірвань шлюбів порівняно з аналогічним періодом минулого року, на Закарпатті — на 15%, а на Чернігівщині — на 11%.

Зменшення кількості розлучень зафіксували лише у двох областях: на Житомирщині — на 20%, на Полтавщині — на 19%.

Шлюби І та ІІ півріччя. Інфографіка: ОпендатаботШлюби І та ІІ півріччя. Інфографіка: Опендатабот

У Опендатабот зазначають, що статистика через ДРАЦС не показує повної картини, оскільки не враховує розлучення через суд. Через органи реєстрації шлюб можуть розірвати лише подружжя без дітей і без майнових спорів. В інших випадках необхідно звертатися до суду.

Наразі через ДРАЦС відбувається приблизно кожне четверте розлучення в Україні.

Раніше повідомлялось, що на Миколаївщині за перше півріччя 2026 року зареєстрували понад 1,5 тисячі шлюбів. На Одещині за цей період одружилися понад трьох тисяч пар, а на Херсонщині — 159.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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