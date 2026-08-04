Миколаївщина опинилася на третьому місці серед боржників за «комуналку»

Жителі Миколаївщини на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Ілюстративне фото Хвиля

За пів року в Україні через борги за комунальні послуги відкрили 108 561 провадження. Миколаївщина опинилася на третьому місці серед областей, де найбільше заборгували.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Серед понад 108 тисяч проваджень 65% залишаються відкритими та несплаченими, а саме 70 206. Як зазначається, ці провадження становлять 9% від усіх боргів за комуналку, які зараз перебувають у Єдиному реєстрі боржників.

Лідирує серед боржників за «комуналку» цього року Харківщина — 22 171 (20% від усіх нових справ). На другому місці Дніпропетровщина — 19 636 нових проваджень (18%). Миколаївщина опинилася на третьому місці із 12 841 провадженням (12%).

Миколаївщина на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Інфографіка Opendatabot

У статистиці йдеться про те, що найчастіше українці цьогоріч заборгували за теплопостачання: 43% від усіх нових боргів у 2026 році. Ще 18% — борги за водопостачання. Далі — житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).

За що заборгували українці. Інфографіка Opendatabot

Як вказується, найбільше боргів у людей віком 46-60 років (35%). Ще чверть — у пенсіонерів. Майже стільки ж — у людей віком 36-45 років (24%).

Вік боржників за комунальні послуги. Інфографіка Opendatabot

Понад половина боргів утворилася серед жінок: 60 141 боргів. 74-річна жителька Миколаївщини встановила антирекорд цього року: 15 нових проваджень. Всі вони за енергопостачання. 5 проваджень уже завершені, однак записи про них досі залишаються у реєстрі.

Нагадаємо, Миколаївводоканал вирішив скористатися послугами колекторів, щоб отримати борги.

Як пояснив директор підприємства Геннадій Ізюмов, водоканал планує користуватися послугами колекторів, щоб отримати борги, яким вже понад три роки. Оскільки їх списати не можуть, то хочуть отримати гроші з боржників.