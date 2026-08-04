 Миколаївщина опинилася на третьому місці серед боржників за «комуналку»

  • вівторок

    4 серпня, 2026

  • 25.8°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 4 серпня , 2026 вівторок

  • Миколаїв • 25.8° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Самоврядування 8:44, 04 серпня, 2026

Миколаївщина опинилася на третьому місці серед боржників за «комуналку»

Жителі Миколаївщини на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Ілюстративне фото ХвиляЖителі Миколаївщини на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Ілюстративне фото Хвиля

За пів року в Україні через борги за комунальні послуги відкрили 108 561 провадження. Миколаївщина опинилася на третьому місці серед областей, де найбільше заборгували.

Про це свідчать дані Opendatabot.

Серед понад 108 тисяч проваджень 65% залишаються відкритими та несплаченими, а саме 70 206. Як зазначається, ці провадження становлять 9% від усіх боргів за комуналку, які зараз перебувають у Єдиному реєстрі боржників.

Лідирує серед боржників за «комуналку» цього року Харківщина — 22 171 (20% від усіх нових справ). На другому місці Дніпропетровщина — 19 636 нових проваджень (18%). Миколаївщина опинилася на третьому місці із 12 841 провадженням (12%).

Миколаївщина на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Інфографіка OpendatabotМиколаївщина на третьому місці серед боржників за комунальні послуги. Інфографіка Opendatabot

У статистиці йдеться про те, що найчастіше українці цьогоріч заборгували за теплопостачання: 43% від усіх нових боргів у 2026 році. Ще 18% — борги за водопостачання. Далі — житлове обслуговування (12%), газопостачання (11%) та енергопостачання (9%).

За що заборгували українці. Інфографіка OpendatabotЗа що заборгували українці. Інфографіка Opendatabot

Як вказується, найбільше боргів у людей віком 46-60 років (35%). Ще чверть — у пенсіонерів. Майже стільки ж — у людей віком 36-45 років (24%).

Вік боржників за комунальні послуги. Інфографіка OpendatabotВік боржників за комунальні послуги. Інфографіка Opendatabot

Понад половина боргів утворилася серед жінок: 60 141 боргів. 74-річна жителька Миколаївщини встановила антирекорд цього року: 15 нових проваджень. Всі вони за енергопостачання. 5 проваджень уже завершені, однак записи про них досі залишаються у реєстрі.

Нагадаємо, Миколаївводоканал вирішив скористатися послугами колекторів, щоб отримати борги.

Як пояснив директор підприємства Геннадій Ізюмов, водоканал планує користуватися послугами колекторів, щоб отримати борги, яким вже понад три роки. Оскільки їх списати не можуть, то хочуть отримати гроші з боржників.

Автор
Юлія Лук’яненко
Юлія Лук’яненко
Репортерка
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, працює в медіа та комунікаціях з 2011 року, спеціалізується на соціальній тематиці, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

Останні новини про: борги

У Миколаївській області середня зарплата зросла на 3%, але борги сягнули майже ₴89 млн
У пологовому будинку №3, який Миколаїв передав області, досі залишилися борги по зарплаті
Бюджет Миколаївщини у червні отримав понад ₴40 млн від погашення податкового боргу
Реклама
Читайте також:
новини
Чистили берег озера, фарбували лавки, зносили аварійні дерева: Миколаївські парки розповіли, як утримували парк «Ліски»

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві жителі Тернівки поскаржилися на стихійне сміттєзвалище

Аліна Квітко
новини
У Корабельному районі Миколаєва повністю відкачали воду з поля стадіону у спортшколі №5

Аліса Мелікадамян
новини
Для очищення Південного Бугу запланували заходів майже на ₴29 млрд

Юлія Бойченко
новини
Для госпіталю ветеранів у Миколаєві закуплять нові ліфти за ₴3,2 млн

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: борги

Бюджет Миколаївщини у червні отримав понад ₴40 млн від погашення податкового боргу
У пологовому будинку №3, який Миколаїв передав області, досі залишилися борги по зарплаті
У Миколаївській області середня зарплата зросла на 3%, але борги сягнули майже ₴89 млн

Через нічну атаку на Миколаїв загинула людина, семеро постраждали: пошкоджені приватні будинки й багатоповерхівки

У Миколаєві жителі Тернівки поскаржилися на стихійне сміттєзвалище

Чистили берег озера, фарбували лавки, зносили аварійні дерева: Миколаївські парки розповіли, як утримували парк «Ліски»