У Миколаєві чоловік розпилив газ і вистрілив у жінку через зауваження про гучну музику
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- Таміла КсьонжикКореспондент
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У Миколаєві поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вистрілив у перехожу з пістолета під набій Флобера та застосував газовий балончик.
Про це повідомили в поліції Миколаївської області.
Інцидент стався через зауваження щодо гучної музики. Потерпіла дістала синці на спині, а підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.
Подія сталася увечері 2 серпня на вулиці Київській у мікрорайоні Ліски. 41-річна жінка разом із матір’ю та дитиною зробила зауваження чоловікові через гучну музику з його мотоцикла.
У відповідь сп'янілий миколаївець розпочав конфлікт, розпилив газовий балончик, вистрілив у жінку та зробив ще кілька пострілів у повітря. Злочинні дії припинили двоє перехожих, які відібрали у нього зброю та викинули її, після чого нападник утік на мотоциклі.
Правоохоронці розшукали зловмисника за допомогою камер системи «Безпечне місто». Слідчі вже повідомили затриманому про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.
Нагадаємо, що вночі, 13 липня, біля супермаркету на Намиві у Миколаєві стався конфлікт. П'яний чоловік після сварки вистрілив у повітря на втік. Поліція його знайшла.
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