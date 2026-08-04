У Миколаєві чоловік розпилив газ і вистрілив у жінку через зауваження про гучну музику

Стрілянина в Миколаєві через музику. Фото нацполіції

У Миколаєві поліцейські затримали 29-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп'яніння вистрілив у перехожу з пістолета під набій Флобера та застосував газовий балончик.

Про це повідомили в поліції Миколаївської області.

Інцидент стався через зауваження щодо гучної музики. Потерпіла дістала синці на спині, а підозрюваному загрожує до семи років позбавлення волі.

Подія сталася увечері 2 серпня на вулиці Київській у мікрорайоні Ліски. 41-річна жінка разом із матір’ю та дитиною зробила зауваження чоловікові через гучну музику з його мотоцикла.

У відповідь сп'янілий миколаївець розпочав конфлікт, розпилив газовий балончик, вистрілив у жінку та зробив ще кілька пострілів у повітря. Злочинні дії припинили двоє перехожих, які відібрали у нього зброю та викинули її, після чого нападник утік на мотоциклі.

Стрілянина в Миколаєві через музику. Фото нацполіції Стрілянина в Миколаєві через музику. Фото нацполіції

Правоохоронці розшукали зловмисника за допомогою камер системи «Безпечне місто». Слідчі вже повідомили затриманому про підозру в хуліганстві із застосуванням зброї. Найближчим часом суд обиратиме йому запобіжний захід.

Нагадаємо, що вночі, 13 липня, біля супермаркету на Намиві у Миколаєві стався конфлікт. П'яний чоловік після сварки вистрілив у повітря на втік. Поліція його знайшла.