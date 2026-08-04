 Податкова штрафує бізнес у Миколаєві та Одесі за приховування виторгу

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Головна Новини Економіка 21:32, 04 серпня, 2026

Податкова штрафує бізнес у Миколаєві та Одесі за приховування виторгу

Перевірки ДПС: у Миколаєві та Одесі оштрафували бізнес на сотні тисяч. Архівне фото МикВістіПеревірки ДПС: у Миколаєві та Одесі оштрафували бізнес на сотні тисяч. Архівне фото МикВісті

За перші сім місяців 2026 року податкова провела понад 17,4 тисячі фактичних перевірок. За їхніми результатами до бюджету вже надійшло майже 298 мільйонів гривень. Також податківці виявили майже 1,7 тисячі неоформлених працівників.

Про це повідомили в Державній податковій службі України.

Серед порушень, які виявили в південних регіонах, — недотримання правил розрахунків та обліку товарів. Зокрема, у Миколаєві ресторанна мережа продавала алкоголь без касових апаратів. За це підприємство оштрафували на 174,7 тисячі гривень.

В Одесі компанія з нерухомості продавала таунхауси без касового апарата, а один з об'єктів не взяла на облік. Очікувана сума штрафів перевищує 200 тисяч гривень.

Найчастіше по країні податківці виявляють розрахунки без касових апаратів, відсутність обліку товарів, використання неоформленої праці та порушення правил продажу підакцизних товарів.

Нагадаємо, що у січні–липні 2026 року підприємствам Миколаївщини з державного бюджету повернули 581,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Кошти отримали 50 підприємств. Ще трьом компаніям виплатили 615,9 тисячі гривень пені.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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