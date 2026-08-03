Бізнесу Миколаївщини за сім місяців відшкодували ₴581,6 млн ПДВ

Відшкодування ПДВ на Миколаївщині. Ілюстративне фото istockphoto

У січні–липні 2026 року підприємствам Миколаївщини з державного бюджету повернули 581,6 мільйона гривень податку на додану вартість. Кошти отримали 50 підприємств. Ще трьом компаніям виплатили 615,9 тисячі гривень пені.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

За перші сім місяців року 47 компаній і троє підприємців подали заяви на повернення 522,3 мільйона гривень ПДВ на банківські рахунки. Станом на 3 серпня ще не виплатили майже 98 мільйонів гривень.

Повернення ПДВ відбувається через електронну систему, яка перевіряє дані та визначає черговість виплат. Гроші повертають платникам, які правильно подають звітність і не мають ознак участі в ризикових операціях.

Наприклад, аграрна компанія, яка експортує зерно за кордон із нульовою ставкою ПДВ, подає електронну заяву на повернення податку. Після перевірки кошти надходять на її банківський рахунок. Компанія може використати їх, зокрема, на закупівлю пального або техніки.

Нагадаємо, що у січні–травні 2026 року аграрії, які працюють за четвертою групою спрощеної системи оподаткування сплатили до місцевих бюджетів 369,3 мільйона гривень єдиного податку.