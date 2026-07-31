Аграрії-«спрощенці» Миколаївщини перерахували до місцевого бюджету майже ₴370 млн. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–травні 2026 року аграрії, які працюють за четвертою групою спрощеної системи оподаткування сплатили до місцевих бюджетів 369,3 мільйона гривень єдиного податку.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 31,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2026 року підприємці Миколаївської області, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 667,1 мільйона гривень єдиного податку.