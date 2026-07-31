 Аграрії-«спрощенці» Миколаївщини перерахували до місцевого бюджету майже ₴370 млн

  • пʼятниця

    31 липня, 2026

  • 23.6°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 31 липня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • 23.6° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Головна Новини Економіка 21:50, 31 липня, 2026

Аграрії-«спрощенці» Миколаївщини перерахували до місцевого бюджету майже ₴370 млн

Аграрії-«спрощенці» Миколаївщини перерахували до місцевого бюджету майже ₴370 млн. Ілюстративне фото: МикВістіАграрії-«спрощенці» Миколаївщини перерахували до місцевого бюджету майже ₴370 млн. Ілюстративне фото: МикВісті

У січні–травні 2026 року аграрії, які працюють за четвертою групою спрощеної системи оподаткування сплатили до місцевих бюджетів 369,3 мільйона гривень єдиного податку.

Про це повідомили в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Зазначається, що це на 31,5 мільйона гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Раніше повідомлялося, що за перше півріччя 2026 року підприємці Миколаївської області, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 667,1 мільйона гривень єдиного податку.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

Останні новини про: Бізнес та економіка

У Нацбанку очікують зростання інфляції до 10% до кінця року
В Україні з 2 серпня змінюються правила призначення пенсій: що потрібно знати
На Одещині туристи дедалі частіше обирають виноробні та екоферми замість пляжів, — ОВА
Реклама
Читайте також:
новини
Для дітей з прифронтових регіонів створили безкоштовний освітній табір: участь взяли школярі з Миколаївщини

Юлія Бойченко
новини
168 сімей на Миколаївщині отримали агрогранти для розвитку господарства

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві планують розробити нову житлову стратегію — допомагатимуть німецькі партнери

Юлія Бойченко
новини
Черга через обвали на 12 колекторах, — у водоканалі пояснили затримку з ремонтом на вул. Гліба Бабіча у Миколаєві

Юлія Лук’яненко
новини
Міськрада Миколаєва вдруге не погодила виділення землі під модульні будинки на пр. Богоявленському

Юлія Лук’яненко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Бізнес та економіка

На Одещині туристи дедалі частіше обирають виноробні та екоферми замість пляжів, — ОВА
В Україні з 2 серпня змінюються правила призначення пенсій: що потрібно знати
У Нацбанку очікують зростання інфляції до 10% до кінця року

Міськрада Миколаєва вдруге не погодила виділення землі під модульні будинки на пр. Богоявленському

Черга через обвали на 12 колекторах, — у водоканалі пояснили затримку з ремонтом на вул. Бабіча

3 години тому

У Миколаєві планують розробити нову житлову стратегію — допомагатимуть німецькі партнери

Юлія Бойченко

Головне сьогодні