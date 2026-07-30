 Понад ₴667 млн єдиного податку сплатили підприємці-спрощенці Миколаївщини до місцевих бюджетів

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Головна Новини Економіка 3:39, 30 липня, 2026

Понад ₴667 млн єдиного податку сплатили підприємці-спрощенці Миколаївщини до місцевих бюджетів

Підприємці-спрощенці Миколаївщини сплатили понад ₴667 млн єдиного податку до місцевих бюджетів. Ілюстративне фото: КИЇВ24Підприємці-спрощенці Миколаївщини сплатили понад ₴667 млн єдиного податку до місцевих бюджетів. Ілюстративне фото: КИЇВ24

За перше півріччя 2026 року підприємці Миколаївської області, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 667,1 мільйона гривень єдиного податку.

Як повідомили в обласному управлінні, надходження зросли на 80,3 мільйона гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Зазначається, що отримані кошти спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, підтримку соціального розвитку регіону та покращення інфраструктури Миколаївщини.

Раніше повідомлялося, що у січні–червні 2026 року підприємці Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 29,8 мільйона гривень екологічного податку.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з травня 2026 року, спеціалізується на спортивній і культурній тематиці та здобуває журналістську освіту в Чорноморському національному університеті імені Петра Могили.

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