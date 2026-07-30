Понад ₴667 млн єдиного податку сплатили підприємці-спрощенці Миколаївщини до місцевих бюджетів
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- Кристина ЛеоноваКореспондентка
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За перше півріччя 2026 року підприємці Миколаївської області, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 667,1 мільйона гривень єдиного податку.
Як повідомили в обласному управлінні, надходження зросли на 80,3 мільйона гривень порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Зазначається, що отримані кошти спрямовуються на фінансування потреб територіальних громад, підтримку соціального розвитку регіону та покращення інфраструктури Миколаївщини.
Раніше повідомлялося, що у січні–червні 2026 року підприємці Миколаївщини сплатили до бюджетів усіх рівнів 29,8 мільйона гривень екологічного податку.
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