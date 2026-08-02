Забруднення озера каналізацією у парку «Ліски» у Миколаєві: чим закінчився інцидент

Новий колодязь, який спорудили після витоків каналізації в озеро у парку «Ліски» у Миколаєві. Фото: МикВісті

Забруднення озера у парку «Ліски» каналізацією, що зафіксували навесні, закінчилося спорудженням нового колодязя та земляного валу, який має завадити потрапляння нечистот в озеро у випадку аварії. Втім територія за деякий час мала неохайний вигляд: земля була змішана зі сміттям, зокрема пластиком.

Про це йдеться у статті «МикВісті»: «Витоки каналізації в озеро та індикатор змін клімату у Миколаєві: у якому стані перебуває парк «Ліски».

Зазначається, що про витоки в озеро повідомив не балансоутримувач — КП «Миколаївські парки», — а помічник нардепа Олег Лівенцев. Натомість Парки у відповіді на інформаційний запит послались на те, що земельна ділянка, де витікали каналізаційні стоки, розташована між територією парку та гаражним кооперативом «Зольний».

Витоки каналізації в озеро. Фото: Державна екоінспекція Південно-Західного округу

Голова екологічної комісії Миколаївської облради Алла Ряжських, зауважила, що Миколаївським паркам ставили питання, чи зверталися вони кудись щодо витоків в озеро.

— Є директор балансоутримувач КП «Миколаївські парки». Ми запросили, спитали, а чи знають вони. Знають. А що вони робили? А нічого не робили, тому що я просила дати листи до водоканалу, ЕЛУ «Автодоріг» раніше, ніж ми (комісія — прим.) зібралися і раніше, ніж там були представники робочої групи. Тобто до того ніхто це питання не піднімав. Це неправильно, на мій погляд. Є господарство, його треба доглядати, — звернула увагу депутатка.

Офіційно про виток води повідомила Державна екоінспекція Південно-Західного округу. 20 квітня на перевірці вже були представники Департаменту житлово-комунального господарства, КП «ЕЛУ Автодоріг», адміністрації Заводського району, головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, водоканал, Миколаївські парки та громадські організації.

Тоді зафіксували перевищення показників за завислими речовинам, розчинному кисню, амонійному азоту, нітратам та фосфатам. Оскільки комунальним підприємствам каналізаційний колодязь не належав, стали шукати його власника. Це з’ясовували далі на екологічній комісії облради, а потім на Раді з питань збереження біорізноманіття, охорони довкілля та природокористування — теж при облраді. Депутати міськради Миколаєва до обговорення не підключалися.

Стан озера у парку «Ліски». Фото: МикВісті, 17 липня

У статті йдеться про те, що залишилося питання щодо того, скільки каналізаційні стоки потрапляли в озеро, поки про це заявили офіційно. 12 червня водоканал відзвітував, що «інцидент» вичерпано.

«На даний час на цій приватній каналізаційній мережі витоків не відбувається. Цими днями наші працівники спільно з власниками мережі провели ремонт аварійного колодязя та закрили його щільним шаром ґрунту для запобігання повторним витокам у майбутньому», — йдеться на сторінці водоканалу 12 червня.

У відповіді на інформаційний запит «МикВісті» у водоканалі повідомили, що балансоутримувачем самопливної каналізаційної мережі по вул. Iндустрiальнiй, з якої витікали стоки в озеро, є ТОВ «Ерагро».

«Скидання стічних вод з приватної каналізаційної мережi ТОВ «Ерагро» до мереж централізованого водовідведення МКП «Миколаївводоканал» здійснюється на пiдставi укладеного сторонами договору», — також відповіли у водоканалі.

Новий колодязь у парку «Ліски». Фото: МикВісті, 17 липня

У статті зазначається, що ані водоканал, ані екоінспекція не виміряли, скільки стічних вод потрапило до озера. Також в екоінспекції зазначили, що не накладали штрафи на власника мереж.

«На час дії воєнного стану інспекція має право проводити позапланові перевірки суб'єктів господарювання тільки за погодженням міністерства у разі визначення такого суб'єкта господарювання. Після проведення позапланового заходу винні особи притягуються до адміністративної відповідальності», — повідомили в екоінспекції.

Водоканал з власниками мереж спорудили колодязь та накрили його ґрунтом. У відповіді на інформаційний запит Миколаївські парки повідомили, що за рекомендаціями Миколаївської ОВА влаштували земляний вал висотою 0,5 метри та довжиною близько 6 метрів навколо каналізаційного колодязя, щоб «унеможливити потрапляння стоків на територію парку»

«Введено в щоденний дворазовий моніторинг поточної ситуації навколо парку на предмет аварійності», — йдеться у відповіді на запит.

У статті зазначається, що новий каналізаційний колодязь та територія довколо нього станом на 17 липня мали неохайний вигляд. Ґрунт, яким засипали колодязь та зробили вал, був перемішаний із сміттям, зокрема пластиком. Поруч валявся одяг, який на вигляд лежить там вже давно.

Новий колодязь у парку «Ліски». Фото: МикВісті, 17 липня Новий колодязь у парку «Ліски». Фото: МикВісті, 17 липня Новий колодязь у парку «Ліски». Фото: МикВісті, 17 липня

Адміністрації Заводського району прокоментувала, хто має слідкувати за територією з боку вул. Індустріальної, де спорудили новий колодязь. На підставі рішення виконкому відповідальними за санітарне очищення території, не охопленої ОСББ, а також підприємств, установ та організацій усіх форм власності, є КП «Миколаївські парки».

«З метою дотримання належного санітарного стану зазначеної території адміністрацією Заводського району було надіслано листа КП «Миколаївські парки» щодо вжиття заходів згідно наданих повноважень», — повідомили в адміністрації Заводського району.

Нагадаємо, що жителі Намиву поскаржилися на сморід біля житлового комплексу «Апельсин». Вони знайшли канаву, по якій тече вода з неприємним запахом та потім потрапляє у лиман. Як стало відомо, причиною скиду каналізації стала аварія на колекторі водоканалу, яка сталася ще у середині червня. Але стічні води ще не викачали.