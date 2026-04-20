У миколаївському парку «Ліски» виявили витік стічних вод: екологи перевіряють стан води
- Новини Миколаєва
-
•
- Таміла Ксьонжик
-
•
-
21:00, 20 квітня, 2026
-
У миколаївському парку «Ліски» зафіксували витік стічних вод, через що може забруднитися озеро та прилегла територія.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Під час перевірки, яку провели після звернення місцевого жителя, фахівці виявили колодязі, з яких витікає вода з різким неприємним запахом.
До обстеження також долучилися представники міськради, «Миколаївводоканалу», «Миколаївських парків» та активісти.
Фахівці взяли проби води, щоб визначити її склад і зрозуміти, чи є шкода для довкілля. Після результатів аналізів вирішуватимуть, як усунути проблему та хто за це відповідатиме.
Варто нагадати, що 24 березня 2026 року, у парку «Ліски» в Миколаєві загорівся очерет. Постраждалих немає, як і загрози будинкам поряд.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.