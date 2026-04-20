У миколаївському парку «Ліски» виявили витік стічних вод: екологи перевіряють стан води

У миколаївському парку «Ліски» зафіксували витік стічних вод, через що може забруднитися озеро та прилегла територія.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час перевірки, яку провели після звернення місцевого жителя, фахівці виявили колодязі, з яких витікає вода з різким неприємним запахом.

До обстеження також долучилися представники міськради, «Миколаївводоканалу», «Миколаївських парків» та активісти.

Фахівці взяли проби води, щоб визначити її склад і зрозуміти, чи є шкода для довкілля. Після результатів аналізів вирішуватимуть, як усунути проблему та хто за це відповідатиме.

Варто нагадати, що 24 березня 2026 року, у парку «Ліски» в Миколаєві загорівся очерет. Постраждалих немає, як і загрози будинкам поряд.