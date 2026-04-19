У Миколаєві відкрилась виставка художника Володимира Федорченка
- Галина Сеннікова
16:20, 19 квітня, 2026
17 квітня у Виставковій залі Миколаївського міського палацу культури і мистецтв відкрили персональну виставку-продаж художника Володимира Федорченка — члена Миколаївської організації Національної спілки художників України.
Виставка має незвичну назву — «77». Організатор виставки, син Володимира Івановича, також відомий художник Антон Федорченко, розповів, що саме у 1977 році розпочався творчий шлях його батька в Миколаєві. Тоді Володимир Федорченко закінчив Кримське художнє училище імені М. Самокіша, отримавши спеціальність «художник-оформлювач», і переїхав до Миколаєва. Митець був учасником багатьох всеукраїнських, всесоюзних та міжнародних виставок; відбулося понад десять його персональних виставок.
На виставці «77» представлено понад 60 живописних і графічних робіт художника. Це пейзажі, натюрморти, портрети, жанрові картини, виконані в реалістичному стилі. Найбільше Володимира Федорченка приваблювали міські пейзажі Миколаєва, який став для нього рідним, а також кримські краєвиди. Стан здоров’я художника не дозволив йому бути присутнім на відкритті, проте він продовжує працювати вдома, розповів Антон Федорченко.
На вернісаж завітали друзі та колеги Володимира Івановича: художники Юрій Гуменний, Іван Булавицький, актор Сергій Лозовенко.
Заслужений артист Сергій Лозовенко сказав теплі слова на адресу Володимира Федорченка і прочитав вірш Андрія Вознесенського. Далі слово взяв Іван Булавицький.
— Володя отримав ґрунтовну школу в училищі й усе життя дотримувався напряму, який називається «реалістичне мистецтво», — зазначив Іван Булавицький.
Особливу увагу він приділив графічному портрету Василя Нікітіна: «Це портрет, який вражає образом і манерою виконання». Іван Булавицький закликав присутніх частіше відвідувати виставки, зазначивши, що це збагачує духовно й надихає художників творити далі.
Антон Федорченко, своєю чергою зізнався, що, попри отриману якісну художню освіту, найбільше знань і навичок у живописі він здобув від батька. Виставка зацікавила учнів студії Антона Федорченка, які жваво обговорювали роботи його батька.
Переглянути виставку Володимира Федорченка можна у Виставковій залі з 11:00 до 19:00, крім понеділка та вівторка, за адресою: вулиця Вадима Благовісного, 54 (вхід з Соборної).
