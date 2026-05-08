Нова нерухомість та сотні тисяч доларів готівкою: що задекларували голови фракцій міськради Миколаєва

Будівля Миколаївської міської ради, архівне фото «МикВісті»

Голови фракцій Миколаївської міської ради опублікували свої декларації за 2025 рік, де вказали свої заощадження та майно. Суттєвих змін у посадовців не спостерігається, але за цей час деякі з них придбали нерухомість.

Що у деклараціях голів фракцій в Єдиному державному реєстрі декларацій — читайте у матеріалі «МикВісті».

Голова фракції «Пропозиція» та голова Інгульського району Ганна Ременнікова

Реклама

За 2025 рік депутатка задекларувала нерухомість у Миколаєві: будинок громадського харчування на 1047 квадратних метрів, кафе з літнім майданчиком площею на 244,5 квадратних метри і навісом та квартиру площею 31,5 квадратних метрів.

Також вона задекларувала житловий будинок на 249,6 квадратних метри, дві земельні ділянка на 5 та 710 квадратних метри та нежитлове приміщення художньої майстерні. Депутатка орендує у міськради вісім земельних ділянок.

У власності її чоловіка знаходиться три квартири на 54,5 квадратних метри, 34,9 квадратних метри та 39,2 квадратних метри.

Депутатка Миколаївської міської ради, голова фракції «Пропозиція» Ганна Ременнікова, фото «МикВісті»

Ганна Ременнікова володіє двома ватажними автівками: Fiat Doblo 2015 року випуску та Mercedes-Benz 2014 року випуску. У власності Валентина Берестнєва один легковий Volvo XC 90 2017 року випуску.

Заробітна плата Ганни Ременнікової на посаді голови Адміністрації Інгульского району склала 806,9 тисячі гривень, що на місяць в середньому становить 67,2 тисячі гривень.

Її чоловік Валентин Берестнєв торік отримав 196,6 тисячі гривень заробітної плати у Центрі олімпійської підготовки з баскетболу та 161,3 тисячі гривень зарплати у Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Ще 3,8 мільйона гривень доходу він отримав від зайняття підприємницькою діяльністю та 88,5 тисячі гривень пенсії.

Готівкою подружжя зберігає 190 тисяч доларів та 2,5 мільйонів гривень.

Голова фракції «Слуга народу» Раміль Агабеков

Згідно декларації за 2025 рік Раміль Агабеков має у спільній частковій власності квартиру на 54 квадратних метри у Миколаєві. Він також вказав, що безкоштовно проживає з дружиною та донькою у житловому будинку на 159,2 квадратних метри у Миколаєві.

У власності його дружини автомобіль SUBARU LEGACY 2021 року, яким він користується.

Торік Раміль Агабеков отримав 976,8 тисячі гривень заробітної плати на посаді в Миколаївській районній державній адміністрації. Його дружина отримала 23,4 тисячі гривень пенсії та 10,3 тисячі гривень соціальних виплат.

Готівкою подружжя зберігає 810 тисяч гривень та 34 тисячі доларів..

Керівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков, фото «МикВісті»

Голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова

У декларації Олена Кісельова вказала, що має нерухомість у Миколаєві та Чернівецькій області.

Депутатка задекларувала квартиру і будинок, які має у сумісній власності у Миколаєві. Також їй належить там будинок на 65,3 квадратних метра і три квартири: на 26,4 квадратних метра, 44,1 квадратних метра та 39,5 квадратних метра.

Разом з чоловіком Олена Кісельова має у власності 12 земельних ділянок загальною площею 137,1 квадратних метра — усі розташовані у Миколаєві та області.

Її чоловік має у власності житловий будинок на 172 квадратних метра у Миколаєві, а також частину домоволодіння у Чернівцях — на 56,3 квадратних метра.

У 2024 році Олена Кісельова придбала житловий будинок та дві земельні ділянки у селі Рідківці Чернівецької області. Уся ця нерухомість коштувала 614,4 тисячі гривень.

Депутатка Миколаївської міськради, голова фракції «Європейська солідарність» Олена Кісельова, фото «МикВісті»

Депутатка задекларувала також дві власні автівки: Renault Duster та ЗАЗ 110307. Її чоловік володіє двома легковими автомобілями: HYUNDAI H-1 та CHEVROLET AVEO SF69Y. Він також має у власності дві вантажівки, мінітрактор та два вантажних фургона.

Торік Олена Кісельова отримала 3,2 мільйона гривень доходу від зайняття підприємницькою діяльністю. Ще 146,2 тисячі гривень вона заробила за основним місцем роботи у ТОВ «М Моторс» та 253,6 тисячі гривень — за сумісництвом у ТОВ «Чернівецький гравійно-піщаний кар'єр».

Її чоловік торік отримав 47,8 тисячі гривень пенсії та 36 тисяч гривень соціальних виплат.

Готівкою подружжя зберігає 460 тисяч доларів та 460 тисяч гривень.

Позафракційний депутат Артем Ільюк, який був головою забороненої «ОПЗЖ»

Депутат Артем Ільюк задекларував, що має у власності паркінгом на 14,8 квадратних метрів у Миколаєві.

У власності його дружини нерухомість в Новій Одесі: житловий будинок на 162,8 квадратних метри та земельна ділянка площею 3,7 тисячі квадратних метри.

Депутат також зазначив, що наразі має у користування будинок на 230 квадратних метри у селищі Козин Київської області.

З цінного рухомого майна він задекларував два годинники: Zenith та Омега Seamaster. У власності його дружини — годинник Rolex.

Артем Ільюк їздить на Toyota Camry 2016 року випуску.

Депутат Миколаївської міськради Артем Ільюк, фото «МикВісті»

Його дружина торік отримала 814,3 тисячі гривень доходу зайняття підприємницькою діяльністю та 2,4 мільйона гривень від продажу рухомого майна — вірогідно, автомобіля BMW X7, який вказувався у декларації за 2024 рік.

Артем Ільюк також отримав 625 тисяч гривень від продажу рухомого майна — вірогідно, квадроцикла Kawasaki, який також вказувався у попередній декларації.

Готівкою Артем Ільюк 266 тисяч доларів та 52 тисячі євро. Ще 8,1 мільйона гривень депутат зберігає разом з дружиною.

Читайте матеріал «МикВісті» «Що задекларували мер Миколаєва Сєнкевич та його заступники». Там ми пояснюємо, що міститься у деклараціях міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича та його заступників за 2025 рік. Зокерма, найвищу зарплату серед посадовців отримав керуючий справами виконкому Андрій Волков, а найменшу — віцемер Юрій Андрієнко.