Лідер миколаївських «Слуг народу» Агабеков відзначився на церемонії підняття українського стяга в Каліфорнії

Голова фракції «Слуга народу» у Миколаївській міськраді Раміль Агабеков у складі української делегації представляв Миколаївщину у США за міжнародною програмою обмінів «Відкритий світ 2026». Зокрема, депутат виступив на церемонії підняття українського прапора у Сан-Хосе.

Про поїздку Раміль Агабеков написав у Facebook.

Депутат написав, що поспілкувався з Генеральним консулом України у Сан-Франциско Дмитром Кушнеруком про «можливі спільні проєкти для підтримки України та Миколаївської області», а також виступив на церемонії підняття прапора України.

«Державний прапор України замайорів у серці Кремнієвої долини! У місті Сан-Хосе відбулася важлива подія — урочисте підняття нашого синьо-жовтого стяга. Бачити таку шану до нашої держави за тисячі кілометрів від дому — це велика гордість. Для мене було честю виступити на цьому заході як представнику України та Миколаївщини», — написав Раміль Агабеков.

Лідер миколаївських «Слуг народу» у Вашингтоні. Фото: Раміль Агабеков, сторінка у «Фейсбуці»

Також він розповів, що делегація відвідала Стенфордський університет, де обговорили міжнародну підтримку України та області.

«У межах візиту у стінах Стенфордського університету відбулася як загальна зустріч, так і тривала особиста бесіда з Майклом Макфолом — співголовою міжнародної експертної групи з питань санкцій та справжнім другом України. Під час особистої розмови вдалося детально обговорити низку важливих питань, міжнародну підтримку України і нашої області, а також подальші кроки співпраці», — розповів депутат.

Також українська делегація відвідала Вашингтон та Санта-Фе (штат Нью-Мексико).

Нагадаємо, у 2025 році напередодні Дня захисту дітей представники служби у справах дітей Миколаївської районної військової адміністрації провели «урочисту» передачу фруктів та солодощів вихованцям дитячого будинку сімейного типу та багатодітній родині зі Степівської громади. На Facebook-сторінці РВА повідомили, що, захід відбувся за підтримки заступника начальника РВА Раміля Агабекова.