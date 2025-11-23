  • неділя

«За підтримки Агабекова», — посадовці показали ящик фруктів, який урочисто передали у дитбудинок

Посадовці показали ящик фруктів, який урочисто передали у дитбудинок. Фото: Миколаївська РВАПосадовці показали ящик фруктів, який урочисто передали у дитбудинок. Фото: Миколаївська РВА

Напередодні Дня захисту дітей представники служби у справах дітей Миколаївської районної військової адміністрації провели «урочисту» передачу фруктів та солодощів вихованцям дитячого будинку сімейного типу та багатодітній родині зі Степівської громади.

Як офіційно повідомили на Facebook-сторінці РВА, захід відбувся за підтримки заступника начальника РВА Раміля Агабекова, який одночасно є лідером фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді.

На оприлюднених фото самого політика немає — передачу здійснювали інші працівники адміністрації. Водночас ящик із апельсинами, гранатовим соком та солодощами підписали саме як допомогу «за підтримки» миколаївського політичного діяча.

Представники Миколаївської РВА провели «урочисту» передачу фруктів та солодощів вихованцям дитячого будинку сімейного типу, фото: РВА/FacebookПоказово-звітне фото від Миколаївської районної військової адміністрації. «МикВісті» приховали обличчя дітей відповідно до законодавства про захист персональних даних та охорону дитинства.
Представники Миколаївської РВА провели «урочисту» передачу фруктів та солодощів вихованцям дитячого будинку сімейного типу, фото: РВА/FacebookПоказово-звітне фото від Миколаївської районної військової адміністрації. «МикВісті» приховали обличчя дітей відповідно до законодавства про захист персональних даних та охорону дитинства.
Скриншот публікації на сторінці Миколаївської РВАСкриншот публікації на сторінці Миколаївської РВА

Додатково зауважимо: раніше в Україні День захисту дітей щороку відзначали 1 червня. Проте 30 травня 2025 року Володимир Зеленський підписав Указ № 355/2025, яким встановив нову дату — 20 листопада, у Всесвітній день дитини.

Таким чином, зазначена «урочиста» передача ящику з фруктами у листопаді набуває символічного значення: влада підкреслює нову дату святкування, імовірно, щоб показати «підтримку» дітей із врахуванням декомунізаційних та міжнародних викликів.

Нагадаємо, керівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков Агабеков виступив на форумі «ЗеМолодіжки», де обʼєдналися прихильники президента, щоб будувати «країну мрій».

Раміль Агабеков також підтримав ініціативу виставити на продаж 114 об’єктів комунальної власності, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва.

Останні новини про: Раміль Агабеков

Новий лідер «Слуг народу» у Миколаєві Агабеков розповів, що займатиметься наближенням перемоги
«Тягар для міста»: «слуга народу» Агабеков підтримав продаж 114 комунальних об’єктів, щоб відбувся «круговорот економіки» Миколаєва
Агабеков виступив на форумі «ЗеМолодіжки», де обʼєдналися прихильники президента, щоб будувати «країну мрій»
