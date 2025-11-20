  • четвер

Агабеков виступив на форумі «ЗеМолодіжки», де обʼєдналися прихильники президента, щоб будувати «країну мрій»

Керівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков, фото: ЗеМолодіжка

На Житомирщині відбувся підсумковий форум «ЗеМолодіжка 2025», під час якого учасники обговорювали результати року та визначили плани на наступний.

Як повідомляє пресслужба «ЗеМолодіжки», на форумі зібралися обласні лідери, серед них – керівник фракції «Слуга народу» у Миколаївській міській раді Раміль Агабеков.

У коментарі «МикВісті» Раміль Агабеков розповів, що на форумі учасники обмінялися досвідом щодо роботи з молоддю в різних регіонах та обговорили питання її підтримки.

— Особливо мені цікаво було обмінятись досвідом з регіонами, які є прифронтовими. Вважаю перспективним залучення молоді в процеси відновлення шляхом співпраці з міжнародними партнерами в цьому напрямку та написанню проєктів для розвитку громад. Також відбувся продуктивний формат відкритого діалогу з очільницею партії Оленою Шуляк, який дав змогу поставити питання які хотіли, та почути відповіді та поради. Наприклад, проговорювали щодо програми «єВідновлення», щодо загальної підтримки молоді в громадах, які найбільше постраждали від ворога. Інформативний вихідний день видався, — сказав Раміль Агабеков.

На Житомирщині відбувся підсумковий форум «ЗеМолодіжка 2025»На Житомирщині відбувся підсумковий форум «ЗеМолодіжка 2025»
На Житомирщині відбувся підсумковий форум «ЗеМолодіжка 2025»На Житомирщині відбувся підсумковий форум «ЗеМолодіжка 2025»

Своєю чергою, політичний лідер «ЗеМолодіжки» Олександр Санченко зазначив, що головна мета форуму була «об’єднати молодих прихильників Президента і разом ставати тим поколінням, яке будує країну мрії».

— Найголовніша місія ЗеМолодіжки лишається незмінною – об’єднати молодих прихильників Президента і разом ставати тим поколінням, яке будує країну мрії. Країну можливостей. І я точно знаю: з такою командою, з такою енергією — ми можемо рухати Україну вперед, — сказав Олександр Санченко.

Як відомо, 27 березня 2025 року, фракція «Слуга народу» в Миколаївській міськраді замінила керівника – замість Тетяни Домбровської фракцію тепер очолює Раміль Агабеков.

Згодом, у коментарі «МикВісті», Раміль Агабеков заявив, що бачить свою нову роль у пришвидшенні перемоги України через зміцнення Миколаєва.

Зокрема, він пообіцяв продовжити допомогу мешканцям та військовим, а також заявив, що перемога вже близько, і тому тепер його головний фокус уваги — підтримка ветеранів. Крім того, він отримав нагороду «За оборону міста».

Зазначимо, окрім депутатства, політик також працює заступником Миколаївської райадміністрації.

