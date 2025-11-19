Це заява окремих нардепів, не варто сприймати її як позицію фракції, — Арахамія про формування нової коаліції та уряду

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Фото: МикВісті

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що оприлюднена частиною депутатів пропозиція створити коаліцію національної стійкості та новий уряд є виключно ініціативою окремих народних обранців і не відображає позицію всієї фракції.

Про це він повідомив у Telegram.

За словами Давида Арахамії, депутати мають право висловлювати власні політичні оцінки, однак «не слід сприймати цю заяву як спільну позицію фракції чи партії», адже офіційних рішень щодо цього не ухвалювали.

Він також наголосив, що «Слуга народу» підтримує роботу НАБУ, САП та антикорупційної інфраструктури, а всі винні у корупційних злочинах мають понести відповідальність незалежно від посад.

«Ми підтримуємо ефективні дії НАБУ, САП, усієї антикорупційної інфраструктури щодо боротьби з корупцією. В цьому наша позиція незмінна – винні мають нести покарання не залежно від статусів, чи посад. Що стосується політичних оцінок, то їх сьогодні прозвучало предостатньо. Є окремі представники нашої фракції, які теж озвучили свої думки з приводу ситуації в парламенті. Це заява окремих народних депутатів, вони мають на це право. Однак зауважу, що не слід сприймати її як позицію всієї фракції. Оскільки ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила», — зазначив Давід Арахамія.

Раніше група народних депутатів від «Слуги народу» оприлюднила заяву із закликом сформувати коаліцію національної стійкості та новий уряд на тлі корупційного скандалу в енергетиці. Документ опублікували кілька нардепів, серед них — Микита Потураєв.

У заяві парламентарі наголосили, що всі фігуранти розслідування щодо діяльності злочинного угруповання, яке пов’язують з Тимуром Міндічем, мають бути звільнені. Вони також закликали всі органи влади максимально сприяти НАБУ та САП у завершенні слідства.

Депутати пропонують розпочати переговори між проукраїнськими фракціями щодо формування коаліції національної стійкості, а згодом — і уряду з фахівців без партійних квот і кулуарних призначень. Такий уряд, на їхню думку, має зосередитися на обороноздатності, економічній стійкості, енергетичній безпеці та боротьбі з корупцією.

Автори заяви також наголошують на необхідності повернути взаємодію президента, парламенту та уряду в рамки Конституції та принципів парламентсько-президентської республіки. Кількість підписантів під заявою наразі невідома.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро звинувачують бізнесмена та співзасновника «Кварталу 95» Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а також у спробах впливати на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторониливід посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.