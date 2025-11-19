Міндіча підозрюють у створенні злочинної організації, «відмиванні» коштів, впливі на посадовців: деталі справи

НАБУ і САП затримали 5 осіб і встановили керівника злочинної організації. Фото: НАБУ, САП

Детективи Національного антикорупційного бюро звинувачують бізнесмена та співзасновника «Кварталу 95» Тимура Міндіча у створенні злочинної організації, легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, а також у спробах впливати на колишнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це йдеться в оприлюдненій підозрі НАБУ.

Кримінальне провадження відкрили у серпні 2025 року. Міндічу інкримінують організацію злочинної структури, «відмивання» грошей у великих розмірах і тиск на урядовців. За версією слідства, у 2025 році він за допомогою особистих зв’язків впливав на тодішніх міністра енергетики Германа Галущенка та міністра оборони Рустема Умєрова.

За даними НАБУ, через контакти з Галущенком Міндіч отримав контроль над фінансовими потоками в енергетичній сфері. У підозрі йдеться, що ця комунікація дозволяла бізнесмену та пов’язаним із ним компаніям отримувати значні суми коштів.

«Вказана комунікація забезпечувала Міндічу Т.М. можливість безперешкодного отримання як особисто так й підконтрольними йому підприємствами значних сум грошових коштів за сприяння міністра оборони України Умерова Р.Е., міністра енергетики України Галущенка Г.В., а також інших осіб», — йдеться у підозрі.

Для розподілу та легалізації грошей Міндіч, за даними слідства, створив злочинну організацію разом із бізнесменом Олександром Цукерманом. До групи також входили Фурсенко, Устименко, Зоріна, Миронюк і Басов. Вони, за даними детективів, маскували походження коштів, переводили їх у криптоактиви та виводили на іноземні компанії.

«Встановлено, що не пізніше січня-лютого 2025 року, Міндіч Т.М., діючи за попередньою змовою зі Цукерманом О.Д., реалізуючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення за рахунок вчинення кримінальних правопорушень, створив ЗО та керував нею. Задля забезпечення існування та фінансування ЗО, Міндіч Т.М. та Цукерман О.Д. організували вчинення злочинів у сфері службової діяльності, а також легалізацію (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, із залученням учасників ЗО Фурсенка І.Л., Устименко Л.М., Зоріної Л.Л., Миронюка І.М. та Басова Д.М., які виконували відведену їм роль у ЗО», — йдеться у підозрі.

У підозрі описано кілька епізодів:

передача 53 тисяч доларів представникам «Енергоатому» в інтересах компанії «Еласт Атом»;

«відмивання» понад 55 мільйонів гривень, які, за версією слідчих, отримав тодішній віцепрем’єр Олексій Чернишов;

легалізація ще понад 256 мільйонів гривень, отриманих через Миронюка;

витік інформації від одного з керівників прокуратури — він повідомляв членів організації про ризики викриття.

Загальна сума «відмитих» грошей, за даними НАБУ, перевищує 311 мільйонів гривень.

«Загальна сума легалізованих злочинною організацією під керівництвом Міндіча Т.М. та Цукермана О.Д. коштів становить 311 241 925, 45 грн», — йдеться у підозрі.

Окремий епізод стосується тиску на Рустема Умєрова щодо приймання неякісних бронежилетів. У підозрі наведені цитати Міндіча, які, на думку слідства, свідчать про спроби вплинути на міністра з особистих фінансових мотивів.

На думку детективів, на умовляння та переконання вказують такі цитати Міндіча:

«Прошу тебя не уйди ну бронижилеты это большые деньги».

«Просто пусть приемку подпишут. Все. Ну это тебе один звонок *бана в рот просто скажи, я не хочу больше слышать от Тимура про бронежилеты, а я с ним встречаюсь два раза в неделю».

«Ну это одна твоя команды и все».

«Реши этот вопрос прошу тебя или это пидец какой-то будет».

«Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег».

Також приводиться фраза, що на це відповів Умеров:

«Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно что бы вы сделали».

Текст підозри Міндічу, за словами директора НАБУ Семена Кривоноса, був вручений 10 листопада — надісланий на контактні дані та переданий за місцем проживання, повідомляє УП.

За його словами, документ не має обмеженого доступу, оскільки матеріали справи вже частково розглядалися у суді.

— Враховуючи те, що нами було ініційовано арешт майна підозрюваного і це питання розглядалось у суді, текст підозри наявний і у захисників підозрюваного. НАБУ та САП не приймали рішення щодо поширення тексту підозри та не є його джерелом. Зміст підозри та деталі справи можуть бути оголошені у відкритому судовому засіданні щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу, — зазначив директор НАБУ.

«Мідас». Масштабна корупція в енергетиці

Вранці 10 листопада стало відомо про детективи НАБУ проводять обшук у бізнесмена та співвласника студії «Квартал 95» Тимура Міндіча. При цьому, як вказувало УП, Тимур Міндіч залишив територію України тієї ж доби — за кілька годин до початку слідчих дій. За словами джерела, він «втік з країни вночі».

Пізніше стало відомо, що НАБУ та САП проводять масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики. В бюро заявили, що слідство тривало 15 місяців. У межах справи проведено понад 70 обшуків, слідчі зібрали понад 1000 годин аудіозаписів. В рамках операції з обшуками прийшли до ексміністра енергетики, міністра юстиції Германа Галущенка та в «Енергоатом».

Того ж дня НАБУ та САП опублікували частину аудіозаписів розмов фігурантів корупційної схеми. На плівках, які оприлюднило бюро, фігурують посадовці з позивними «Тенор», «Рокет», «Карлсон». За інформацією «РБК-Україна» на плівках звучать:

Ігор Миронюк — колишній радник міністра енергетики (Рокет);

Дмитро Басов — виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки «Енергоатому», колишній працівник Генпрокуратури (Тенор);

Тимур Міндіч — бізнесмен, керівник організації (Карлсон);

Герман Галущенко — колишній міністр енергетики, нині міністр юстиції (Професор).

Також стало відомо, що фігуранти займалися легалізацією незаконно отриманих коштів в офісі в центрі Києва. Він належить родині нардепа Андрія Деркача, який нині є політиком в Росії.

У оприлюдненій четвертій частині розслідування НАБУ зʼясувало, що учасники корупційної схеми в енергетичній сфері передавали кошти колишньому віцепрем’єр-міністру, якого в документах і матеріалах слідства називали Че Геварою. Пізніше стало відомо, що йдеться про колишнього міністра національної єдності Олексія Чернишова. Йому оголосили підозру у незаконному збагаченні.

Пізніше «Схеми» (Радіо Свобода) назвали імена всіх, кому НАБУ повідомило про підозру у межах масштабної корупційної схеми в енергетичній сфері. Серед них не було імені Германа Галущенка. Однак лише 12 листопада стало відомо, що Галущенка відсторониливід посади після розслідування Національного антикорупційного бюро, пов’язаного з корупційними схемами у НАЕК «Енергоатом».

Коментуючи ситуацію, «Енергоатом» заявило, що масштабна корупція у сфері енергетики, яку нещодавно викрило Національне антикорупційне бюро України, не вплинула на стабільність роботи.

Під час форуму Інституту висвітлення війни та миру, який відбувся у Києві 14 листопада керівник Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що всі правоохоронні органи мали інформацію про корупційні схеми, які діяли в «Енергоатомі», але лишили це без реакції. Тоді ж керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко заявив, що в Україні проводять наради, на яких правоохоронним органам дають вказівки переслідувати детективів НАБУ та прокурорів САП.

18 листопада суд відправив під варту колишнього віцепремʼєра Олексія Чернишова у справі про корупцію в енергетиці.

А вже 19 листопада Верховна рада проголосувала за відставку міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук.