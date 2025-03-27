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«Слуги народу» у Миколаєві обрали собі нового голову фракції — Агабеков замість Домбровської

Представники «Слуги народу» на Миколаївщині: Раміль Агабєков, Антон Табунщик та Олександр Пасічний, фото з Facebook Раміля АгабєковаПредставники «Слуги народу» на Миколаївщині: Раміль Агабеков, Антон Табунщик та Олександр Пасічний, фото з Facebook Раміля Агабекова

Депутат Тетяна Домбровська залишила посаду голови фракції «Слуга народу» в Миколаївській міськраді. Відповідно до рішення фракції, замість неї на цей пост був призначений депутат Раміль Агабеков.

Про це під час засідання сесії, 27 березня, повідомив міський голова Олександр Сєнкевич, пишуть «МикВісті».

Він зазначив, що відповідне повідомлення надійшло до міськради від фракції «Слуга народу» 26 березня 2025 року. Тетяна Домбровська була головою фракції з листопада 2020 року.

Рішенню по зміні керівника фракції «Слуга народу» передувало голосування за звернення на підтримку Володимира Зеленського міською радою 27 лютого 2025 року, за яке Тетяна Домбровська не проголосувала. Після цього було проведено засідання фракції, на якому було ухвалене рішення про зміну голови.

Сам Раміль Агабеков подякував колегам за довіру та зазначив, що фракція продовжить працювати в інтересах міста.

— Дякую фракції за надану довіру. Це велика відповідальність. Ціную роботу на цій посаді Тетяни Домбровської. Фракція «Слуга народу» з початку депутатської каденції працює в повному складі на користь місту і жителям. З повномасштабного вторгнення всі представники фракції на місцях в рідному місті герої-Миколаєві виконували і виконують різні функції для оборони нашого місця, для допомоги мешканцям та наближення перемоги нашої країни. Я пишаюсь бути головою такої фракції, - сказав Раміль Агабеков.

Також 25 лютого 2025 року Миколаївська обласна рада одноголосно виступила на підтримку президента України Володимира Зеленського. 

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім подякував депутатам за підтримку президента, зазначивши, що в ці складні часи, коли геополітична ситуація є невизначеною, важливо демонструвати єдність. Він підкреслив, що зараз для міжнародних партнерів важливо бачити згуртованість українців і підтримку президента.

Тетяна Домбровська представляє Раміля Агабєкова як кандидата у депутати міськради під час виборів-2020, фото: архів МикВістіТетяна Домбровська представляє Раміля Агабекова як кандидата у депутати міськради під час виборів-2020, фото: архів МикВісті

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути пост президента в обмін на безпекові гарантії.

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