«Ми, депутати, заявляємо про цілковиту підтримку Зеленського», — міськрада Миколаєва

Онлайн-трансляція засідання сесії Миколаївської міської ради, що відбулась 27 лютого 2025 року. Фото: Скриншот з YouTube

Депутати Миколаївської міської ради ухвалили звернення на підтримку президента Володимира Зеленського.

Відповідне рішення було прийнято на сесії 27 лютого, повідомляють «МикВісті».

Ініціатором звернення виступив міський голова Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич акцентував увагу на тому, що українці, які зараз стоять на фронті, віддають своє життя за країну, а тим часом деякі політики намагаються знизити підтримку президента Зеленського. Він підкреслив, що насправді підтримка президента є безпрецедентною і перевищує всі попередні показники.

— Ми всі дивимось новини та переживаємо за долю нашої держави в той час, як українці стоять на фронті і віддають найцінніше — своє життя. І це не просто слова, це реальна трагедія — кожного дня гинуть сотні людей, і сьогодні вони захищають нашу землю. Партнери, які ще в 1998 році обіцяли нам повну підтримку та захист, коли вимагали від нас відмовитись від ядерного озброєння, сьогодні просто кидають нас, вигадуючи різні цікаві історії. Вони навіть говорять, що, можливо, Україна винна в тому, що почалась війна. Я не буду вдаватися в подробиці, бо ви всі бачили новини, читали їх. Проте, як і багатьох з вас, мене вразив той факт, що деякі політики заявляють, ніби у президента України Володимира Зеленського підтримка не більше 4%. Я вважаю, що історія показує зворотнє: підтримка нашого президента, мабуть, була однією з найбільших за всю історію України. Тому ми підготували звернення, і я хотів би його зачитати, – сказав Олександр Сєнкевич.

Онлайн-трансляція засідання сесії Миколаївської міської ради, що відбулась 27 лютого 2025 року. Фото: Скриншот з YouTube

Онлайн-трансляція засідання сесії Миколаївської міської ради, що відбулась 27 лютого 2025 року. Фото: Скриншот з YouTube

В документі депутати заявляють про «цілковиту підтримку Президента України» та наголошують, що Росія активізувала «широку інформаційну кампанію, спрямовану на послаблення довіри до керівництва України», і намагається «створити розкол серед союзників».

«Ми розуміємо, що зараз здійснюється тиск і на Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, якому народ довірив керувати країною, і загалом на українське суспільство, аби змусити нас до поступок перед загарбником. Проти України діє російська пропаганда, розроблена й вдосконалена роками», — йдеться у зверненні.

Водночас у документі підкреслюється, що «український народ разом із силами оборони й безпеки рішуче протистоїть будь-яким спробам посіяти паніку та зневіру».

«Війна триває, і загроза нікуди не зникла. Наш обов’язок — зберегти державність, захистити її суверенітет і не дозволити нікому вирішувати долю України без участі українців», — йдеться у зверненні.

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Документ підтримали 28 депутатів, жоден не голосував «проти» чи «утримався».

Після голосування депутат Федір Панченко від партії «Пропозиція» висловив думку, що Україні слід вибудовувати нову систему безпеки, яка не залежатиме від іноземних союзників.

— На мою думку, абсолютний нонсенс, коли від держави вимагають репарацій країни, з якою взагалі не вели бойових дій. І більше того, до недавнього часу ця держава позиціонувала себе як найбільший та найпослідовніший партнер і союзник України. Це нова реальність і чіткий сигнал не лише для нашої країни, а й для всіх європейських держав: більше немає такого постійного союзника, як Сполучені Штати. Сьогодні у них одна думка, завтра — інша, і сподіватися на таке, мабуть, легковажно. Тому це вже наш обов’язок, і ми не маємо іншого вибору, як побудувати нову систему колективної оборони, яка не буде залежати від сторонніх гравців. Для нас це питання виживання, і питання нашої єдності зараз постає в такому вигляді: у нас є два варіанти — або єдність, або смерть. Зараз міжнародна політика працює за такими правилами: або ти сильний, або тебе не існує, – сказав він.

Міський голова Олександр Сєнкевич підтримав думку депутата, додавши, що світова політика змінилася.

— Так, змінилося багато аспектів, і ми бачимо різні проекти та рішення в ООН, де вже немає агресора, він зникає, хоча всі ми добре знаємо, що Росія — країна-агресор, яка підступно напала на свого сусіда і робила це з 2014 року, – сказав мер.

Депутат Олександр Береза від партії «Пропозиція» також підкреслив, що головною метою України є перемога, і для цього важливо зберігати єдність на всіх рівнях. Він закликав не розділятися на політичні табори і залишатися разом, щоб разом перемогти ворога.

— Думаю, що сьогодні наша основна задача як країни — зберігати єдність, зокрема структурну в плані наших органів державної влади. Політична єдність також важлива, і ми не повинні впадати у суперечки щодо рейтингів політиків. Як і в лютому 2022 року, наша мета одна — це перемога і єднання всієї нації навколо спільної мети. Вважаю, що ще зарано та й не зовсім правильно давати оцінки діям наших союзників, оскільки ми, на своєму рівні, не маємо повної інформації про те, що відбувається на рівні перемовин. Ми можемо дізнаватися лише окремі деталі з новин, які до нас доходять. Тому, Олександр Федорович, абсолютно підтримую вашу ініціативу, що нам необхідно показати всьому світу, всім нашим партнерам, союзникам і ворогам, що ми єдині навколо нашої спільної мети — перемоги, – додав депутат.

Як відомо, 25 лютого 2025 року Миколаївська обласна рада одноголосно виступила на підтримку президента України Володимира Зеленського.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім подякував депутатам за підтримку президента, зазначивши, що в ці складні часи, коли геополітична ситуація є невизначеною, важливо демонструвати єдність. Він підкреслив, що зараз для міжнародних партнерів важливо бачити згуртованість українців і підтримку президента.

Раніше повідомлялось, що Володимир Зеленський заявив, що готовий покинути пост президента в обмін на безпекові гарантії.

До цього, на брифінгу за підсумками переговорів делегацій США і Росії у Саудівській Аравії, Дональд Трамп заявив, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито впав до рекордно низького рівня — 4%. Також Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту України Володимиру Зеленському необов’язково бути присутнім на переговорах із Росією.

Після цього Київський міжнародний інститут соціології опублікував нове дослідження щодо довіри до президента України, де довіра до Володимира Зеленського складає 57%.

Президент Володимир Зеленський заявив, що його рейтинг підтримки серед українців залишається на високому рівні, тому наразі не бачить підстав для будь-яких змін на своїй посаді.

24 лютого Верховна Рада провалила голосування за постанову щодо демократії, у якій ішлося про повноваження Володимира Зеленського.