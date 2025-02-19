Після заяви Трампа про низький рейтинг Зеленського, КМІС опублікував своє дослідження

Володимир Зеленський і Дональд Трамп під час зустрічі в Трамп-тауер у Нью-Йорку,, 27 вересня 2024 року. Фото: EPA/UPG

Після заяв президента США Дональда Трампа про низький рейтинг Володимира Зеленського, опубліковано нове дослідження щодо довіри до президента України.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології — 57% українців довіряють Володимиру Зеленському.

У КМІС дослідили динаміку довіри президентові з 2019 по 2025 рік. Так, станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють Володимиру Зеленському, не довіряють — 37%. Баланс довіри-недовіри становить +20%.

Рівень довіри до Зеленського. Індоргафіка Київського міжнародного інституту соціології

Вказується, що показники довіри трохи покращилися порівняно із останнім опитуванням у грудні 2024 року, коли Володимиру Зеленському довіряли 52%, не довіряли — 39%, а баланс довіри-недовіри становив +13%.

Натомість за даними КМІС, у вересні минулого року баланс довіри-недовіри був +22%, у травні +23%, у лютому +29%, у грудні 2023 року +55%, а у травні 2022 року +83%, тобто аж до кінця минулого року демонстрував тенденцію до зниження, після чого тренд уперше змінився на протилежний.

У всіх регіонах України баланс довіри-недовіри також позитивний. По регіонам дані такі: у південних та східних областях йому довіряють 55% українців, у центральних 62%, у західних 57%.

Дані по регірнам. Індоргафіка Київського міжнародного інституту соціології

Опитування проводилось упродовж 4-9 лютого 2025 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1000 респондентів. Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася Урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів – це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Зазначимо, що на брифінг Дональда Трампа за підсумками переговорів делегацій США і Росії у Саудівській Аравії, він заявив, що рівень підтримки Володимира Зеленського нібито впав до рекордно низького рівня — 4%.

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді завершились російсько-американські переговори. Сторони домовилися про мирний план для України з трьох етапів. Україну до зустрічі не залучили.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський оголосив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії через переговори між Росією та Сполученими Штатами в Ер-Ріяді.

Крім того, президент США Дональд Трамп, коментуючи відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії, заявив, що їй «не слід було починати» війну, а за три роки можна було домовитися про мир.