«Ви мали три роки, щоб домовитися», — Трамп відповів на відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії

Президент США Дональд Трамп. Фото: AP Photo

Президент США Дональд Трамп, коментуючи відсутність України на зустрічі в Саудівській Аравії, заявив, що їй «не слід було починати» війну, а за три роки можна було домовитися про мир.

Таку заяву він зробив під час пресконференції у своїй резиденції в Мар-а-Лаго.

— Росія хоче щось зробити. Вони хочуть зупинити цю дикість. Я маю на увазі те, що там відбувається. Її солдатів убивають тисячами щотижня, — сказав Дональд Трамп.

Водночас, на думку президента США, Україна могла запобігти війні, уклавши з Росією угоду.

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— Сьогодні я почув: «О, нас не запросили». Ну, ви мали три роки. Вам не слід було цього починати. Ви могли укласти угоду, — сказав Трамп.

Він зауважив, що якби у 2022 році був президентом, то міг би укласти для України таку угоду, за якою під контроль Києва повернулася б «майже вся земля» і «жодне місто не було б зруйноване».

Крім того, він звинуватив президента України Володимира Зеленського в некомпетентності.

— Дивіться, у вас є лідер — і він особисто мені подобається. Він в порядку. Але особисто мені байдуже. Я дбаю про виконання роботи. Зараз у вас є керівництво, яке дозволило тривати війні, якої навіть не повинно було статися, навіть без Сполучених Штатів, — сказав американський президент.

Нагадаємо, 18 лютого в Ер-Ріяді завершились російсько-американські переговори. Сторони домовилися про мирний план для України з трьох етапів. Україну до зустрічі не залучили.

Того ж дня президент України Володимир Зеленський оголосив про перенесення свого візиту до Саудівської Аравії через переговори між Росією та Сполученими Штатами в Ер-Ріяді.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.