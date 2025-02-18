США і Росія пропонують мирний план для України з трьох етапів, включно з виборам, — Fox News

Представники США та Росії в Ер-Ріяді. Фото: REUTERS

В Ер-Ріяді завершились російсько-американські переговори. Сторони домовилися про мирний план для України з трьох етапів.

Про це повідомила ведуча та кореспондентка Fox News у Білому домі Джекі Гайнріх у соцмережі Х.

План включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди.

Джекі Хайнріх посилається на дипломатичні джерела. За їх словами, цей план активно обговорювали в Саудівській Аравії, де проходила зустріч. Ключовою умовою успіху цього мирного процесу обидві держави вважають проведення нових виборів в Україні.

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Декілька іноземних дипломатичних джерел вказують на те, що Росія вважає високою ймовірність обрання на виборах «маріонеткового» кандидата, а Володимир Путін переконаний, що будь-який кандидат, окрім чинного президента України, буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок.

«У свою чергу Дональд Трамп, який також бере участь в дипломатичних процесах, готовий підтримати будь-який результат виборів, включаючи можливість обрання проросійського кандидата. Трамп та Путін вважають шанси на переобрання Зеленського досить низькими», — йдеться у повідомленні.

Білий дім поки що не прокоментував ці обговорення, але варто очікувати офіційне висловлювання найближчим часом.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі. Також Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським жодного разу не сказав, що Європі потрібне місце за столом переговорів щодо України.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення. Він також додав, що не бачить у Трампа готового мирного плану, але передав йому свою готовність до переговорів.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».

Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає втрату своїх територій, проте готова до дипломатичних рішень щодо їхнього повернення, якщо стане членом НАТО.