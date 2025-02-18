Сьогодні в Ер-Ріяді відбудеться зустріч представників США та Росії щодо війни в Україні

Державного секретаря США Марко Рубіо (ліворуч) супроводжує міністр закордонних справ Саудівської Аравії Фейсал бін Фархан в Ер-Ріяді в понеділок. Фото: Фредді Еверетт/Державний департамент

У вівторок, 18 лютого, в Ер-Ріяді відбудеться зустріч представників США та Росії щодо війни в Україні. На цій зустрічі українська сторона не буде представлена.

Про це повідомляє видання The Guardian.

Зі сторони США участь у переговорах братимуть державний секретар Марко Рубіо, радник з національної безпеки Майкл Волту та спеціальний представник з питань Близького Сходу Світ Віткофф. Росію на перемовинах представлятимуть глава МЗС Сергій Лавров та радник президента Юрій Ушаков. Крім того, до Ер-Ріяда прибув також Кирило Дмітрієв, керівник російського суверенного фонду добробуту.

Водночас той факт, що між Штатами та Росією відновились контакти, непокоїть і Україну, і Європу. Зокрема у лідери Європи розкритикували намагання Дональда Трампа діяти без участі українських та європейських союзників.

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ЗМІ пишуть, що перспективи американсько-російських переговорів залишаються незрозумілими, тоді як США та Росія оцінюють їх лише як початок можливого тривалого процесу.

Хоча офіційна зустріч ще не розпочалася, Кирило Дмітрієв повідомив, що вже мав переговори з деякими американськими представниками. Він зазначив, що вони «чудово розв’язують проблеми», проте наголосив, що жодних прямих обіцянок не було.

Кирило Дмітрієв також заперечив, що Росія перш за все проситиме скасування деяких санкцій для успіху у перемовинах.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не братиме участі у переговорах у Саудівській Аравії та «не визнаватиме жодних угод щодо України без її участі». Він наголосив, що переговори про Україну без її участі не матимуть результату, і Україна не визнаватиме жодні рішення або угоди, ухвалені без її присутності.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський приїде в Анкару у вівторок, 18 лютого, де зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.