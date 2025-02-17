Зеленський прибуде до Туреччини для зустрічі з Ердоганом

Президент України Володимир Зеленський приїде в Анкару у вівторок, 18 лютого, де зустрінеться з турецьким президентом Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляє CNN Turk, пише «Європейська правда».

Директор департаменту комунікацій Офісу президента Туреччини Фахреттін Алтун зазначив, що під час зустрічей розглянуть питання щодо стратегічного партнерства між Туреччиною та Україною та обговорять кроки для подальшого зміцнення співпраці між двома країнами.

«Також відбудеться обмін думками щодо останніх подій в Україні та інших регіональних і глобальних питань в рамках візиту», — додав він.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський планує офіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання.

Крім того, він заявляв, що Україна не братиме участі та не визнаватиме переговори між США та РФ, які можуть відбутися у Саудівській Аравії.