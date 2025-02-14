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Зеленський анонсував свій візит до ОАЕ та Саудівської Аравії, зустрічі з Росією і США там не буде

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президентаВолодимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський плануєофіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання.

Про це він заявив на пресконференції в Мюнхені 14 лютого, спілкуючись із журналістами, передає «Радіо.Свобода».

Про такі плани голова держави повідомив у відповідь на питання про ймовірну зустріч президентів Сполучених Штатів та Росії в Саудівській Аравії.

«Я з першою леді маю запланований візит до Об’єднаних Еміратів, тому що там ми маємо велику гуманітарну програму та питання обміну полоненими. Потім я відвідаю Саудівську Аравію для обговорення кількох питань з його королівською величністю», — сказав президент.

Однак він зазначив, що не буде зустрічатися з росіянами.

«Перш за все, я не хочу зустрічатися з росіянами, просто щоб зустрітися, навіщо? Ні, ми бачимо порядок зустріч так: США, Європа, потім Росія, щоб підготуватися до цієї зустрічі. Ми не проти всього іншого, але підтримуємо це», – додав він.

Він також розповів, що після цих поїздок він відвідає Туреччину, де проведе переговори з президентом Реджпом Таїпом Ердоганом.

Нагадаємо, що у середу, 5 лютого, Україна повернула 150 захисників додому після перебування в російському полоні. 

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