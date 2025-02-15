Саудівська Аравія погодилася прийняти зустріч Трампа і Путіна
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- Аліна Квітко
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9:23, 15 лютого, 2025
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Саудівська Аравія погодилася прийняти на своїй території саміт за участю президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна.
Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.
Там зазначили, що позитивно сприйняли телефонну розмову між американським та російським лідерами, яка відбулася 12 лютого.
— Королівство вітає проведення саміту в Саудівській Аравії й підтверджує свої постійні зусилля, спрямовані на досягнення тривалого миру між Росією та Україною, — заявили в МЗС.
У відомстві також нагадали, що спадкоємний принц і премʼєр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман ще в березні 2022 року висловлював готовність сприяти політичному врегулюванню конфлікту.
Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський планує офіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання.
Крім того, він заявляв, що не планує зустрічей з російськими представниками, окрім однієї — з президентом РФ Володимиром Путіним.
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