Зеленський заявив, що з росіян зустрічатиметься лише з Путіним, але є умови

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує зустрічей з російськими представниками, окрім однієї — з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив під час Мюнхенської безпекової конференції.

«Я не буду зустрічатися з росіянами. Не знаю, чи вони раді цьому, чи ні, але це не входить у мої плани. Я зустрічатимуся лише з одним російським хлопцем — з Путіним», — заявив глава держави.

Однак він уточнив, що готовий зустрітися лише з Володимиром Путіним, якщо буде попередньо узгоджено спільний план дій з міжнародними партнерами, зокрема з Дональдом Трампом і Європою.

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«Саме тоді, після узгодження цього плану, ми зможемо зустрітися з Путіним, щоб зупинити війну», — підкреслив Зеленський.

Мирні переговори

Раніше Дональд Трамп заявляв, що США ведуть конструктивні переговори щодо повномасштабної війни з Україною та Російською Федерацією. Зокрема він висловив сподівання щодо найскорішого досягнення домовленостей.

Також він стверджував, що Вашингтон вже досяг певного прогресу в переговорах щодо припинення війни між Росією та Україною.

Крім цього, Дональд Трамп вказав, що його адміністрація вже провела обговорення з Москвою, але не уточнив, хто брав участь у такому діалозі.

Раніше Володимир Зеленський наголосив, що переговори між Сполученими Штатами та Росією про припинення війни без участі Києва становлять загрозу для всіх.

Також Володимир Зеленський зазначив, що готовий сісти за стіл переговорів з лідером Кремля Володимиром Путіним заради миру, незважаючи на своє вороже ставлення.

Однак президент Росії Володимир Путін заявив, що готовий «виділити людей» для переговорів з Україною щодо припинення війни. Водночас він назвав будь-які такі перемовини «нелегітимними».