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Україна не визнаватиме перемовин між США та РФ у Саудівській Аравії, — Зеленський

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: AP nuotr.Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: AP nuotr.

Україна не братиме участі та не визнаватиме переговори між США та РФ, які можуть відбутися у Саудівській Аравії. 

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-пресконференції, пише «Укрінформ».

«Україна не братиме. Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній трек. І США мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. Якщо чесно, вони і до цього про це говорили. Тільки тепер стали публічно говорити. Тоді це було як моветон — у час війни говорити з агресором», — заявив він.

Глава держави також наголосив, що українська делегація здійснить офіційний візит до Саудівської Аравії, і не знала про ці перемовини. 

«Що стосується нас, то у нас ОАЕ і в Саудівську Аравію — офіційний візит. Журналісти і всі розуміють, що статус «офіційний візит» не отримується за добу-три. Це просто неможливо. Я робив багато різних візитів під час війни, але це статус офіційного. Готувались відповідні документи тощо. Тому це не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ», — додав президент України.

Нагадаємо, що Саудівська Аравія погодилася прийняти на своїй території саміт за участю президента США Дональда Трампа та Володимира Путіна.

Раніше повідомлялось, що президент Володимир Зеленський планує офіційний візит до ОАЕ щодо питання обміну полонених. Потім — Саудівська Аравія з цього ж питання. 

Крім того, він заявляв, що не планує зустрічей з російськими представниками, окрім однієї — з президентом РФ Володимиром Путіним. 

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